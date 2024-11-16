BBC用鏡頭寫台灣動物故事─不只台北101 大赤鼯鼠、獨角仙國際大露臉

喬尼基林希望藉由《亞洲》分享精采的台灣動物故事。（BBC Earth提供）

〔記者許世穎／台北報導〕BBC Earth推出年度旗艦鉅獻《亞洲》，BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林日前來台出席記者會，分享來台取景趣事，除了大讚台灣是一個美麗的地方，更透露與台灣團隊和人才合作非常愉快，而且他的博士學位研究主題就是台灣山羌，「很期待讓全世界看見台灣精采的野生動物！」

台北101入鏡《亞洲》。（BBC Earth提供）

此次來台，工作團隊拍攝了獨角仙、黃腳虎頭蜂、蜜蜂跟蜂鷹生態，而光是台北的大赤鼯鼠，就花了1年時間準備。喬尼在亞洲拍片超過25年，表示在英國很少有機會看到台灣的野生動物，沒有因為台灣只是個小島就被排除在外，「台灣的動物故事很少被大家瞭解，在7集的節目中可以看到幾十分鐘的台灣故事是很不錯的。」

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《亞洲》記錄到大赤鼯鼠每晚滑翔約150公尺。（BBC Earth提供）

《亞洲》將於17日起每週日晚間7點55分在BBC Earth頻道播出，並於MyVideo、HamiVideo上架。

2隻台灣雄性獨角仙在樹上爭鬥的模樣，正巧被《亞洲》拍攝到。（BBC Earth提供）

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