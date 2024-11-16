〈貼星萌寵〉林玟誼愛犬黏TT 撒嬌賣萌超會撩─不捨見家人掉淚 10年陪伴「暖招」連發

林玟誼收養Choco至今剛好10年。（林玟誼提供）

記者傅茗渝／專訪

林玟誼10年前透過好友高宇蓁和可愛的貴賓混馬爾濟斯犬牽緣，當時高宇蓁的狗狗生下4胎，希望為這些狗寶寶找到一個溫暖的家，偶然機會下，知道林玟誼一直很想養狗，於是決定將其中一隻送給她認養。林玟誼說，「那時候，先看到照片，覺得牠的顏色好特別，像巧克力一樣，於是就決定叫『Choco』了。」

Choco不僅是黏人精，還特別會感受情緒。（林玟誼提供）

聽到關鍵字「吃」 歪頭耍Q求餵食

林玟誼曾好奇地問高宇蓁為什麼選擇將Choco給她？高宇蓁笑答，因為覺得她跟愛犬長得相像，「這大概就是人們常說的，寵物與主人之間的緣分吧！」林玟誼憶起Choco初來乍到時，體型僅兩個手掌那麼大，可愛模樣讓反對養狗的媽媽也心軟，頓時間成為全家的寶貝。

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林玟誼憶起Choco初來乍到時體型僅兩個手掌大。（林玟誼提供）

不過那時林玟誼忙拍戲，回到家已經筋疲力盡，還要面對Choco在家裡亂大亂尿得滿地狼藉，有天她再也受不了，一邊清理一邊哭喊：「你怎麼都學不會？媽咪真的很累你知道嗎？」神奇的是，Choco之後就在固定的地方上廁所了，林玟誼不禁想，「是不是牠早就會了，只是想看看我哭的樣子。」

林玟誼透露Choco不僅調皮還特別愛撒嬌，「牠在沙發上一定要靠著我們睡，或是直接睡在我們的腿上，聽到關鍵字『吃』就會歪頭看著我們開始賣萌求餵食。」

林玟誼和Choco長得有母子臉，意外牽起不解之緣。（林玟誼提供）

見老媽半夜突昏倒 Choco急撓醒老爸

Choco善於感受情緒，林玟誼的媽媽曾看電視劇入迷到哭，本來在一旁自顧自地玩耍的Choco，立刻跑過去窩在身邊，用牠的方式安慰奶奶。

還有一次，媽媽半夜起床時不小心昏倒，醒來後看到Choco一直守在她身旁，模樣非常著急，還不停地去抓林玟誼爸爸試圖叫醒他。林玟誼媽媽事後笑著說，「養了Choco真的是養對了，比老公還有用！」

由於沒有經過特別訓練，Choco只懂一些基本指令，如坐下、趴下等，不過家人全不介意，林玟誼笑言Choco最大的才藝就是「長得可愛」，特殊技能則是非常會撒嬌。

每每Choco不聽話，林玟誼媽媽最常掛在嘴邊的一句話就是：「要不是因為你長得可愛，我真的是⋯⋯」足見Choco是個十足寵兒。

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