《人物專訪》嚴藝文揭追愛心機 鍾欣凌驚呼綠茶婊

嚴藝文（左）、鍾欣凌赴日錄製《老少女奇遇記2》過程有笑有淚，還學會新技能。（記者陳奕全攝）

記者林欣穎／專訪

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持實境節目《老少女奇遇記》第二季，老少女們第一站前往高知在當地體驗高空滑索、走四國遍路，還拜訪多位旅日台人，每次與受訪者告別時都忍不住落淚，嚴藝文、鍾欣凌受訪時說，至今回想起來仍很感動，嚴藝文說：「這次去的都是一般人不太會選擇的地點，自己也知道以後很可能不會再見到這個人，此刻相遇都是緣分。」這次的拍攝也讓她們更珍惜一期一會的相遇。

嚴藝文高知行 學會擠生啤新技能

眾人拜訪在高知31年、經營居酒屋的洪大姐，嚴藝文笑稱這趟錄影她學會了新技能「擠生啤酒」，當時在洪大姐店裡當幫手失敗了很多次，「這有眉角，要斜著擠。」鍾欣凌則說自己學到的新技能是「小黃瓜塞在竹輪裡很好吃」，透露這是在食堂裡日本人教她的，「還有削竹子當筷子、在五島放技術風箏！」

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回顧這趟拍攝旅程，嚴藝文坦言有機會的話會想要舊地重遊，鍾欣凌則是心心念念「五島牛」還有秋田的「米棒湯」，直呼真的太好吃了，也提到拍攝結束後還是有和之前的受訪者聯絡，洪大姐前陣子還特地來台灣見大家。

鍾欣凌、嚴藝文聊起年輕時做過最瘋狂的事，嚴藝文自揭學生時代的追愛史，大學時曾喜歡法律系的男同學，還偷查對方課表假裝巧遇，和他進同社團，男方在場的時候聽對方喜歡的歌手歌曲製造話題，種種的少女心機讓一旁的鍾欣凌忍不住拍桌驚呼：「原來妳也是綠茶婊！」

鍾欣凌紐約行 遇惡運將狠敲竹槓

雖然嚴藝文最後仍未成功與法律系男同學譜出戀曲，告白也總常以失敗告終，但她也說多虧當時的豐富經歷，現在成為她拍戲的靈感題材。

鍾欣凌分享少女時期做過最瘋狂的事，是大學畢業時獨自一人用一口破英文去紐約闖蕩半個月，就為了看百老匯舞台劇表演；鍾欣凌回憶表示，一抵達當地就誤上私人計程車，「我當時還覺得要被強暴了，要下車的時候我還給他110元美金，謝謝他沒有強暴我，結果他突然變臉，硬是說我只給他11元美金，真的好可怕，我又掏了100元美金給他，才讓我下車。」

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