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陳庭妮上銬拍SM戲 胡宇威羞曝想陪練─聞老婆床戰好兄弟羅宏正 打趣喊不OK也只能OK啊

胡宇威擔任按摩椅品牌一日店長，被問老婆陳庭妮在《影后》的表現，給出高評價。（記者胡舜翔攝）胡宇威擔任按摩椅品牌一日店長，被問老婆陳庭妮在《影后》的表現，給出高評價。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕胡宇威昨擔任按摩椅一日店長，聊起老婆陳庭妮近期演出影集《影后》大受討論，他甜讚：「好性感、好棒，我為她驕傲。」陳庭妮戲裡和羅宏正有激情戲，兩人除了角色扮演，還上演SM手銬情節，胡宇威被問有無在家先演練，他笑回：「如果她找我練習，沒問題，可是沒有。」

陳庭妮拍SM戲先報備 胡宇威認同演員不該設限

陳庭妮在《影后》詮釋擁有戀愛腦、為追愛放棄演藝事業的女明星，胡宇威表示，看了一些片段，最喜歡的一場戲，是老婆在機場向姐妹們及演藝生涯告別的橋段，讓他勾起許多過往回憶，他當年從紐約隻身回台灣發展時，就是在機場和父母告別，「爸媽跟我說『Byebye，一切要順利』，我也是回頭看著他們，很捨不得，那一幕帶我回到當初的場景，雖然很難過，但這就是我要走的人生。」

有趣的是，胡宇威2009年曾和羅宏正組男團「武虎將」，對於老婆和兄弟拍親密戲，他說事前已接獲報備，身為演員不會太在意，「我會覺得這是妳的職業、妳的工作，不可以阻擋這個不行、那個不行，當機會很難得的時候，若失去的話，會很難過、會記在心裡一輩子。」

不擔心兄弟情受影響  大讚老婆「10分中的10分」

可是當看到片段時，胡宇威還是覺得「怪怪的」，他面露複雜表情說：「心裡就覺得……這是我兄弟耶！」他前陣子和羅宏正見面，「他也不好意思跟我講什麼。」當發現羅宏正欲言又止時，他直接點破說：「我知道，沒事、沒事。」兩人的兄弟情是否有受影響？他打趣喊：「不OK也只能OK啊！」

陳庭妮（右）和老公好友羅宏正拍親熱戲，不忘提前向胡宇威報備。（Netflix提供）陳庭妮（右）和老公好友羅宏正拍親熱戲，不忘提前向胡宇威報備。（Netflix提供）

胡宇威談到，他和陳庭妮都是演員，常互相分享、交流演技，但還是會給彼此空間，笑說得知老婆戲裡要和楊謹華、謝盈萱、楊貴媚等人大跳性感艷舞，他立刻要求：「跳一下，我也想看。」陳庭妮害羞拒絕：「我不要啦！」他後來看了成品，給了「10分中的10分」高評價。

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