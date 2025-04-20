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館長秀當兵青春回憶 再爆：去中國拿貨真好賺

館長翻出過去當兵時的照片。（本報合成照，翻攝自臉書）館長翻出過去當兵時的照片。（本報合成照，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢今（20）在社群平台秀出自己當兵時的青春回憶，並寫下「獻給所有那段青春歲月保家衛國弟兄們」，網友在底下留言：國昌老師沒當兵。除此之外，經常針砭時事的館長，今日也對自己的電商生意發表看法，以前最重視MIT（Made in Taiwan，台灣製造）的他，竟然改口開始研究那些抖音網紅從中國拿貨賺錢的方法。

館長翻出過去當兵時的照片。（本報合成照，翻攝自臉書）館長翻出過去當兵時的照片。（本報合成照，翻攝自臉書）

賣過衣服、便當、手錶的館長，近日在直播說：「我最近有在研究，人家那種抖音直播主，一大堆在賣的東西，哇！那個賺錢的速度真的太快了」他更分析抖音主播背後營銷的商業模式，指出從中國拿貨就是轉錢的便捷道路。館長以電器用品、美容儀等商品舉例，外面成本可能落在1千～2千元，不過賣出來卻開價9千8百元，然後再說這些商品的專櫃價要上萬元。館長直指，不少消費者會覺得外面賣很貴，抖音直播的價格超便宜，酸諷找到對的東西就是這樣，更誇張說：「這個時候真的好好賺喔」。

黑粉則在網路上狂酸館長才是先驅，更用館長之前做電商時創造的金句「要買買，不買滾啦」回敬。

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