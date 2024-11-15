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峮峮驚遇跟蹤 自保留一手

峮峮被跟蹤有陰影，工作結束不敢直接返家。（記者潘少棠攝）峮峮被跟蹤有陰影，工作結束不敢直接返家。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧先前遭媒體跟拍，到派出所報警求救，此事引起關注。峮峮昨出席眼科診所開幕活動，她透露某次在活動後遇到粉絲跟車尾隨，坦言因此留下陰影，即使工作結束也不敢直接返家。

峮峮提到某次工作結束後搭計程車回家，身旁的執行經紀人察覺後面有另一台計程車緊跟，峮峮原本猜測可能是狗仔，但如果是媒體應該不會是搭計程車，司機大哥聽到她們的談話後，好心地繞到人多的地方讓她們下車，沒想到對方也跟著下車、一路跟著她們，峮峮表示：「是一個很高壯的男生，下車後還繼續跟著我們，我當時很緊張，一直問經紀人要不要報警。」

隨後經紀人決定和對方正面對決，開口問男子想要幹嘛，「他跟我經紀人說想跟我說話，經紀人就說『你在這邊講就好，她（峮峮）聽得到』。」對方看到經紀人態度強硬後知難而退，後來沒再遇到該名男子，不過從那次之後，峮峮就算工作再累都不會直接回家，「我會先去朋友家或是其他地方繞繞，算是有點PTSD（創傷症候群）。」

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