蘇打綠二十年一刻 明年2月小巨蛋重啟-111111解鎖巡演海報

蘇打綠「二十年一刻」世界巡演明年2月在小巨蛋演出兩場。

（緒風提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕喜愛安排數字密碼的蘇打綠，選擇全年難得的「一刻」11月11日上午11點發布2025 年「二十年一刻」世界巡演海報，不僅拍板明年2月22、23日將在台北小巨蛋重啟首場，也將解鎖柏林、東京、倫敦等地，預告各站演出內容將因應城市特色量身打造。

為了這趟「二十歲最後巡禮」，蘇打綠找回「池堂影夜」演唱會的國際製作陣容，整場演出總共動員了近300名來自世界各地的藝術家，攜手打造專屬於蘇打綠的奇幻空間，舞台搭建與硬體設備細節繁複、耗時耗工，光是舞台就需花上5天時間搭建，也因此台北小巨蛋僅有兩場演出空間。

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今年「二十年一刻」演唱會巡迴12個城市，共計舉辦了25場演出，不僅每一站票房均告售罄，還創下了多項特別紀錄-包括每場依約獻唱一首未發表的限定新歌，蘇打綠演唱會必備傳統的點歌環節，隨著巡演逐站推進，現場累計演唱超過兩百首不同曲目，給觀眾滿滿驚喜。

蘇打綠韋瓦第計畫第三張復刻專輯《秋：故事（蘇打綠版）》在上週五發行，銷量突破7萬張，當日同步推出的MV《我好想你（蘇打綠版）》，以短篇小說般的影像風格，將每個街角的思念化成動人故事。「二十年一刻」演唱會購票訊息可參閱拓元售票系統。

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