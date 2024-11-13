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娛樂 最新消息

周興哲澳洲開唱周董當地陪 雪梨站嗨與Coldplay拚場

周興哲人氣驚人，返場澳洲雙站開唱座無虛席。（星空飛騰提供）周興哲人氣驚人，返場澳洲雙站開唱座無虛席。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「新生代創作天王」周興哲日前再度返場澳洲開唱，偶像兼好友「周董」周杰倫特地帶他出遊、品嚐美食，度過好哥兒們的美好時光，而雪梨站演出時，恰好西洋天團「Coldply」酷玩樂團也在隔壁場地舉辦演唱會，東西洋兩大才子隔場較勁。

周興哲（左）再訪墨爾本，周董親自帶他出遊。（翻攝自IG）周興哲（左）再訪墨爾本，周董親自帶他出遊。（翻攝自IG）

周興哲即將迎來出道十週年，全新創作專輯將於11月底發布，未發片即金曲連發，《青春要用幾行詩來寫》、《明天我在你身邊》、《巴黎的夜晚走走》、《不完整的人》以及最新上線的《The little things》，多元風貌讓歌迷驚喜不已。

周興哲（右）返場澳洲雙站開唱，與歌迷近距離接觸。（星空飛騰提供）周興哲（右）返場澳洲雙站開唱，與歌迷近距離接觸。（星空飛騰提供）

而不到一年半，「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」就又返場墨爾本、雪梨雙站，看到座無虛席，周興哲內心無比感動，居然「滿懷歉意」說：「我是不是太常來了？一年半就來一次，是不是應該等有更多新歌的時候，再來看你們？」讓小興星（歌迷）大喊：「不要不要，要一直來。」

他憶及上次來是去年五月，當時南半球是夏轉秋，這回於11月造訪則是春轉夏，氣候都涼爽宜人，也暢快打了高爾夫球，他在墨爾本站時和歌迷分享，愈來愈喜歡墨爾本，甚至興起置產的念頭，「We’ll be neighbors～」讓小興星尖叫，他也謝謝周董盡地主之誼招待，演唱了周董的《退後》致敬，引爆全場大合唱。

而他在雪梨開唱時，居然巧撞Coldplay的演唱會，雙方比鄰演出，Eric得知時不禁大喊：「這是我跟Coldplay最近的距離！」他更靈機一動，將EDM新曲《The little things》即興改編成Coldplay風的吉他不插電版，紀念這「巧遇」的一刻。

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