9m88初登金馬典禮舞台表演,向逝世影人致上追思之情。(金馬執委會提供)

〔記者許世穎/台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮將於下週六盛大登場,昨公布表演嘉賓,包括金曲歌后魏如萱、人氣歌手YELLOW黃宣、靈魂歌姬9m88,3位近年跨界演出電影的當紅音樂人,還有王若琳、安溥、拉縴人少年兒童合唱團將登台演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲,劉若英更獻聲配音,為典禮唸讀所有入圍者名單。

9m88以《我沒有談的那場戀愛》跨界影壇後戲約不斷,影迷將在金馬名導陳玉勳的新作《大濛》與金馬影后舒淇首執導筒的《女孩》看到她的精彩演出。首度站上金馬典禮舞台的她將重新演繹1937年經典歌舞片《隨我婆娑》的名曲《They Can’t Take That Away From Me》,以溫暖的爵士曲調,向逝世影人致上最深的追思之情。

