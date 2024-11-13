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《SCOOL》肺活量特訓 小豬化身斯巴達教官

羅志祥不藏私傳授學員們如何在舞台上唱跳自若。（資料照，記者王文麟攝）羅志祥不藏私傳授學員們如何在舞台上唱跳自若。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕隨著男團選秀《SCOOL》的「畢業典禮」逼近，賽程也進入最終期末考階段，在第三階段新任務擔任「舞蹈驗收官」之一的「小豬」羅志祥特別在考前為選手們進行「肺活量特訓」，更祭出「快跑」及「有氧操」兩大訓練絕招，讓大家在舞台演唱時能穩定輸出。

小豬化身為「斯巴達教官」親自上陣，他帶著選手實操，看到大家氣喘吁吁，身為唱跳天王的他傳授私藏秘技「鼻子呼吸」緩衝喘息，「讓你們在舞台上邊跳邊唱完也能保持泰然自若，再搭配邊跟團員或是歌迷講話來平緩呼吸。」讓學員們直呼受用。

《SCOOL》肺活量特訓 小豬化身斯巴達教官羅志祥（右4）開限定「補習班」，期末考前為選手們特訓。
（天空娛樂提供）

言教、身教雙管齊下的小豬以自己過去曾經「犯錯」為例，告誡學員們當一位偶像首要的功課就是「愛惜羽毛」，「《SCOOL》老師有非常多位，我相信你們可以從他們的身上學到很多，好的要學，那我今天站在你們面前是什麼呢？就是不要像我一樣，犯錯。」

小豬直言：「當你們獲得的尖叫聲越大，有一天不小心犯了錯，你們聽到的噓聲會加倍奉還。」他以過來人經驗提醒大家要自我警惕，「當偶像，你們要靠你們的支持者跟粉絲，所以你們一定要對得起這個舞台，一定要對得起你們每一次的表演。」

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