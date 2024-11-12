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娛樂 最新消息

陶喆跨年前拚出輯 明年啟動戶外巡演

陶喆小巨蛋演唱會落幕，明年將會走向戶外場館。（記者潘少棠攝）陶喆小巨蛋演唱會落幕，明年將會走向戶外場館。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕陶喆帶著「Soul Power II」演唱會回到台北小巨蛋，兩場演出都唱滿30首歌，不過前晚唱到《愛我還是他》時麥克風消音，陶喆坦然面對小意外，「這就是現場演出， 最好看的現場不是都完美，而是有一些缺陷美。」應對、解決狀況的過程，也讓觀眾享受了當下。

前晚演出尾聲，陶喆向粉絲宣告好消息：「明年見！」透露接下來的巡演將會在戶外場地舉辦，人數至少2萬人起跳，「Soul Power II」這次在小巨蛋搭了延伸台，對他來說就算是一個暖身，很開心這兩天跑下來，自己沒有太喘，他也被拱在大巨蛋開唱，陶喆笑回：「大巨蛋先讓杰倫挑戰，杰倫加油！」

此外，他在台上承諾今年要發片，被逼問新專輯進度，陶喆自我喊話：「12月31日是最後一天，怎麼樣都要趕上。」年底前他仍有巡演，會同步進行錄音、編曲、混音，「非常非常的緊張，一切都在掌控中。」也預告這次是大的專輯，會收錄10幾首歌，希望帶給大家驚喜。

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