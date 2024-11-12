晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

五月天桃園跨年15萬張票完售 粉絲求加場

五月天開唱，瑪莎（左二）被戲稱是「女琵琶手」，阿信（右二）還拱他把貝斯豎起來彈。（相信音樂提供）五月天開唱，瑪莎（左二）被戲稱是「女琵琶手」，阿信（右二）還拱他把貝斯豎起來彈。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」新年特別版演唱會，12月28日起到明年1月5日期間將在樂天桃園棒球場舉辦6場，15萬張門票快速完售，歌迷都期盼有機會再加場。

五月天的大型公仔出現在上海外灘，成為打卡熱點。（相信音樂提供）五月天的大型公仔出現在上海外灘，成為打卡熱點。（相信音樂提供）

門票開賣前阿信曾說：「期待與你跨越這年，成全每一個美好來年。」還祝福大家搶票順利，可惜門票還是太難搶，至於是否有可能再加場？相信音樂表示：「會考量各個條件狀況，一切消息請以相信音樂官方公布為主。」

忙台灣跨年演出前，五月天近日要先在上海體育場進行11場「回到那一天」演唱會，這也刷新他們的單個城市場次紀錄，目前在場館外和上海外灘都有超大型五月天Q版公仔，成為歌迷、遊客搶拍照的熱門打卡地點。

冠佑談到，五月天會出去走走逛逛，如果在街上遇到他，記得打聲招呼，瑪莎開玩笑說：「我會幫你上網打卡。」

每次五月天演唱會點歌環節，歌迷都花巧思製作各類道具吸引注意，最近有歌迷舉起早期石頭親瑪莎臉頰的照片，瑪莎竟笑說當時「男未婚女未嫁」。另外有歌迷又虧瑪莎是「女琵琶手」，阿信索性叫瑪莎把貝斯豎起來彈。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中