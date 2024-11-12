五月天桃園跨年15萬張票完售 粉絲求加場

五月天開唱，瑪莎（左二）被戲稱是「女琵琶手」，阿信（右二）還拱他把貝斯豎起來彈。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」新年特別版演唱會，12月28日起到明年1月5日期間將在樂天桃園棒球場舉辦6場，15萬張門票快速完售，歌迷都期盼有機會再加場。

五月天的大型公仔出現在上海外灘，成為打卡熱點。（相信音樂提供）

門票開賣前阿信曾說：「期待與你跨越這年，成全每一個美好來年。」還祝福大家搶票順利，可惜門票還是太難搶，至於是否有可能再加場？相信音樂表示：「會考量各個條件狀況，一切消息請以相信音樂官方公布為主。」

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忙台灣跨年演出前，五月天近日要先在上海體育場進行11場「回到那一天」演唱會，這也刷新他們的單個城市場次紀錄，目前在場館外和上海外灘都有超大型五月天Q版公仔，成為歌迷、遊客搶拍照的熱門打卡地點。

冠佑談到，五月天會出去走走逛逛，如果在街上遇到他，記得打聲招呼，瑪莎開玩笑說：「我會幫你上網打卡。」

每次五月天演唱會點歌環節，歌迷都花巧思製作各類道具吸引注意，最近有歌迷舉起早期石頭親瑪莎臉頰的照片，瑪莎竟笑說當時「男未婚女未嫁」。另外有歌迷又虧瑪莎是「女琵琶手」，阿信索性叫瑪莎把貝斯豎起來彈。

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