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戴佩妮攻蛋許願門票秒殺 罹患耳石脫落症演唱會不跳舞

戴佩妮明年重返小巨蛋開唱，希望這次能更享受舞台。（記者潘少棠攝）戴佩妮明年重返小巨蛋開唱，希望這次能更享受舞台。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后戴佩妮昨舉辦演唱會記者會，她3年前於疫情期間身體不適，暈眩發作到要坐著才能睡覺，就醫得知罹患耳石脫落症，未來恐無法在演唱會上跳舞；對此，戴佩妮學著與疾病共存，樂觀說：「可能是老天爺的安排，不希望讓我太過動。」透露演唱會也想邀請「二姐」江蕙來欣賞。

戴佩妮選在雙11發行新專輯《雙生火焰》，宣布明年3月22日重返小巨蛋開唱，她相隔9年終於要重返小巨蛋，受訪笑稱不敢找前師姐擔任嘉賓。

戴佩妮看新聞才知道江蕙也在籌備新的巡演，「二姐也是9年沒有唱了，我相信以她對演唱會的要求，我不想打擾她任何一分一秒的時間，讓她專心的準備。」

提到與江蕙的個性同樣要求完美，戴佩妮受訪謙稱，「她唱得無可挑剔、游刃有餘，我是享受唱歌，完全不一樣的方向。」

戴佩妮多年前罹患暈眩症才治癒，疫情期間身體又出了狀況，某天獨自在房間隔離時暈眩發作，「我覺得我完蛋了，又沒有人可以救我。」當時只能靠視訊就醫，後來確定是罹患耳石脫落症。

戴佩妮形容病發時的慘況，「那時候只要躺下去，感覺就像是船在翻，很恐怖。」每次發病後都要找醫生治療，要讓耳石復位，沒有辦法根治。

考量身體狀況，戴佩妮明年小巨蛋的演唱會不跳舞，只是歌唱演出不會少，預告會挑戰神秘的舞台機關，「聽說是從來沒有人做過的機關，我也很期待。」

戴佩妮希望二度攻蛋能夠調適心態，更要自在享受演出，為此特別向好友梁靜茹請教，不忘誇讚梁靜茹超貼心，「她才是我真正的老公，記者會前就先送了花跟可頌給我。」

戴佩妮「雙生火焰」小巨蛋演唱會明年3月22日登場，她難得向歌迷喊話，想要嘗試秒殺的滋味，「拜託讓我秒殺，我後面就會比較輕鬆，可以毫無顧慮的去準備。」門票11月14日正式開賣，購票可至寬宏售票、萊爾富及OK便利超商。

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