曾莞婷演活傲嬌女星 心疼角色殺青險息影

曾莞婷在《影后》劇中神詮釋傲嬌女演員。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷在《影后》劇中詮釋堅持不演媽的傲嬌女演員潘茵茵，昨她在社群透露，「其實潘茵茵一開始不是屬意我，因為太多人避諱這個角色，但我看到了她的內心世界。」

曾莞婷很心疼角色，「也許是我自己的投射，她為了最熱愛的舞台全心全意投入，為了她想要的角色最後放下所有堅持，最後她的世界只剩下她自己。」

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曾莞婷（左）拍攝殺青戲前，導演嚴藝文抱著她打氣。（翻攝自臉書）

曾莞婷拍攝《影后》的殺青戲在廁所，當時導演嚴藝文抱著她說：「這是妳獻給這部戲的最後一場戲。」但她嘴裡沒說心裡想的卻是「也許這是我獻給演藝圈的最後一場戲」，曾莞婷昨坦言：「演完這部戲有一度走不出來，覺得有點心累，不知道自己的堅持可以換來什麼，一度什麼都不想做，要不是前一年就答應的工作緊接而來，我可能就要息影了。」

曾莞婷最終打消離開演藝圈念頭，「這也是我跟茵茵最像的一部分。」曾莞婷說：「一直喊著要退休，但最離不開的也是自己，也許你會覺得我的戲分不多，但每一場戲我都是用盡生命在演，每天的戲分在我睡前腦海裡至少轉10遍，哪裡做得不好、哪裡可以更好？因為在乎，所以更真實。」

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