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蕾哈娜歌迷憂天后密謀退休 翹臀珍洩不捨取消巡演痛哭

蕾哈娜談到上帝對她另有規劃，被粉絲聯想她要從歌壇「退休」。（法新社）蕾哈娜談到上帝對她另有規劃，被粉絲聯想她要從歌壇「退休」。（法新社）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕蕾哈娜才36歲就動念從歌壇退休？歌迷會這樣猜測，主要是最近她回老家巴貝多為自有品牌彩妝活動當主持人，突然提到：「音樂是引起關注的事情，但上帝對我有其他計畫。」而55歲的「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲剛好相反，最近提到之前不得已取消巡演讓她難過大哭，很捨不得失去歌唱機會。

根據「富比世」的統計，蕾哈娜資產總值達17億美元（約台幣548億元），其中14億美元來自於她的美妝品牌收入，也難怪常有歌迷擔心，她會把更多重心放在彩妝產品上。

蕾哈娜在彩妝活動上又談到：「我能夠以非常真誠、真實的方式創作我所愛的事物。所以，它甚至感覺不像是一份工作。」網友熱烈討論，聯想這可能是蕾哈娜預謀「退休」的宣言。

珍妮佛蘿培茲亮麗出席電影首映，近期透露取消巡演曾讓她大哭。（法新社）珍妮佛蘿培茲亮麗出席電影首映，近期透露取消巡演曾讓她大哭。（法新社）

而翹臀珍近期一身性感禮服出席電影《魔法壞女巫》首映，她6月初曾宣告取消北美30個城市巡演，前幾天上節目則談到，當時她向粉絲說抱歉，但有位歌迷告訴她：「別說抱歉，因為我們愛妳！」更讓她感動爆哭。

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