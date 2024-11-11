《聚焦金馬61男配角戰力分析》曾國城甩綜藝味對決演技悍將李康生

記者鍾志均／專題報導

第61屆金馬獎將於23日頒獎，最佳男配角候選人曾國城、李康生、莫子儀、施名帥、「春風」洪瑜鴻堪稱國台客語三聲道大亂鬥；首獲金馬提名的曾國城和施名帥將對上「金馬影帝」李康生和莫子儀，連兩年拿到入圍門票的春風同樣不容小覷。

曾國城。（金馬執委會提供）

曾國城 掐脖露臀演暗黑情人

年齡：56歲

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金馬經歷：首次入圍男配

「綜藝大哥」曾國城主持、舞台劇等領域皆有涉獵，這次在《小雁與吳愛麗》演出楊貴媚的「恐怖情人」，幾乎全程操著道地客語，更犧牲色相背部全裸露屁股；一場他狠掐楊貴媚脖子的肢體衝突戲，令觀眾如窒息般難受，被視為本屆有力競爭者。

《小雁與吳愛麗》入圍金馬8項大獎，是今年隱藏版黑馬，除了女主角夏于喬、楊貴媚皆入圍演技獎，曾國城褪下綜藝感，展現暴力暗黑面，在兩位女性角色的夾殺下毫不遜色，存在感十足。

李康生。（金馬執委會提供）

李康生 扮偷窺狂眼技太驚悚

年齡：56歲

金馬經歷：2度入圍影帝，以《郊遊》封王，首次入圍男配

李康生在金馬開幕片《默視錄》演出神秘偷窺者，該片入圍今年威尼斯影展主競賽單元，外媒盛讚李康生在片中「眼神充滿不安」，與巫建和、林幻夢露有許多頗具張力的詭譎對戲。《默視錄》聚焦現代人日常的各種「監看」和「窺視」，李康生台詞不多，光是在天橋跟隨小女孩背後，意味深長的眼神加上比出手槍姿勢，足以讓人不寒而慄。導演楊修華在金馬開幕式誇李康生的眼神充滿人性，透露初期寫劇本就想到李康生，覺得他是再好不過的演員。

莫子儀。（金馬執委會提供）

莫子儀 分飾兩角揭受害心境

年齡：43歲

金馬經歷：2度入圍，以《親愛的房客》稱帝，今年獲男配提名

莫子儀在《餘燼》分飾兩角，一個是小男孩長大後的「莫子凡」，另一個是男孩的爸爸「莫聲遠」，因角色經歷的背景橫跨半世紀，他在父子間的角色情感連結下足功夫。

《餘燼》因故事結構龐大、人物眾多，莫子儀的角色相形吃虧，尤其他和金士傑的對戲多，「舞台感」痕跡有些明顯，甚至有種在看舞台劇的既視感。

不過莫子儀表示首日拍攝結束，金士傑很有耐心交流拍戲心得，深刻體會到前輩對表演的專注和專業。

春風。（金馬執委會提供）

春風 飆演悲情系邪惡老闆

年齡：38歲

金馬經歷：2闖金馬殿堂，上屆入圍最佳新人，本屆再戰男配

春風自歌手轉戰演員，繼去年以《請問，還有哪裡需要加強》喜感台客角色入圍最佳新演員後，這次在《白衣蒼狗》演出黑心老闆，為了養家活口，角色邪惡又悲傷；他透露演出電影時，幾乎天天心情都很沉重，挑戰改頭換面的模樣，也許能受金馬評審青睞。

該片入圍今年坎城影展「導演雙週」單元，並勇奪「金攝影機特別提及獎」，題材吸引評審團目光，加深國際影迷對台灣生活文化的印象；春風首次前往坎城宣傳，表示拍戲辛苦，能去坎城是很棒的體驗。

施名帥。（金馬執委會提供）

施名帥 生猛古惑仔情義虐爆

年齡：42歲

金馬經歷：首次入圍男配

「角頭宇宙」IP來到10年，《角頭─大橋頭》除了是2024年台片票房冠軍，首次加入「角頭」的施名帥既耐打，又扛得住角色，飾演的「阿猛」角色吃重，在打鬥中意外腹部遭砍成重傷，逼哭觀眾眼淚。

施名帥在片中是剛出獄的混混，心思縝密，常替身邊的人著想，又是好哥哥，為了給家人更好生活，不惜鋌而走險，除了生猛演技，還有「一打十」的動作場面，道地的台語讓人更加入戲，面臨生死關頭的爆發力，予人印象深刻，成為角逐獎項的熱門人選之一。

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