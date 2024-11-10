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娛樂 最新消息

李宗盛對陶喆期望高 Penny誇老公很帥

李宗盛對陶喆期望高 Penny誇老公很帥李宗盛難得露面受訪，力挺老友陶喆。
（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陶喆昨晚在小巨蛋開唱，首場家人總動員，包括80歲的陶媽媽王復蓉、老婆Penny及兒子都現身支持，Penny最想聽《似曾相似》，更誇老公在家彈吉他很帥。

李宗盛對陶喆期望高 Penny誇老公很帥陶喆的媽媽王復蓉現身小巨蛋。
（記者陳奕全攝）

Penny前陣子才追星偶像陳曉東，上週又看了劉德華的演唱會，受訪嘴甜稱偶像的演唱會不能跟老公的比較。

陶喆的老婆Penny。（記者陳奕全攝）陶喆的老婆Penny。（記者陳奕全攝）

Penny談到，「我小時候很喜歡陳曉東，德華哥更不用說，太帥了，沒有人不喜歡他，但我覺得David（陶喆）也很棒。」

昨天包括李宗盛、張清芳、田馥甄、Ella、賈靜雯、修杰楷等藝人現身朝聖。李宗盛幽默表示，「老實講，我跟陶喆不是很熟，為什麼來呢？因為整個行業都說他的音樂很不錯。」其實早在30年前，兩人已熟識，並對陶喆有很高的期望，「他今年也過50歲了，男人50歲之後才是更成熟，我們大家一起期待他之後的音樂。」

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