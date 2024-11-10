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娛樂 最新消息

（新片搶鮮看）巨石強森聯手美國隊長瘋狂搶救《紅色一號》 劉德華阻輻射《焚城》

巨石強森（左）和克里斯伊凡在奇幻冒險電影《紅色一號》攜手拯救耶誕老人。（華納兄弟提供）巨石強森（左）和克里斯伊凡在奇幻冒險電影《紅色一號》攜手拯救耶誕老人。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專題報導

雖然耶誕節下個月才到來，不過巨石強森和「美國隊長」克里斯伊凡在本檔新片要先攜手拯救耶誕節最重要的「耶誕老人」，提早帶來充滿佳節氣氛的動作冒險喜劇新片《紅色一號》。

★搶救耶誕老人 驚喜奇幻旅程

《紅色一號》由曾和巨石合作過《野蠻遊戲》系列的導演傑克卡斯丹執導，描述被稱作「紅色一號」的耶誕老人聖尼古拉主教，竟被人從北極特區擄走，巨石飾演的E.L.F.北極指揮中心頭號指揮官卡倫肩負起救援計畫，還被迫和克里斯飾演的世界頂尖尋人專家傑克合作。

除了兩大巨星，該片還集合飾演耶誕老人的奧斯卡得主JK西蒙斯，以及《霹靂嬌娃》華裔女星劉玉玲一同演出，巨石和克里斯在這場尋人大冒險中將遇到各種傳說中的奇幻角色，包含源自於阿爾卑斯山地區民間傳說的耶誕妖怪「坎卜斯」，還有大雪怪、超派北極熊賈西亞等，故事發展令人出乎意料又搞笑十足。

巨石強森（右）主演兼任《紅色一號》製片，直說自己最喜歡佳節電影。（華納兄弟提供）巨石強森（右）主演兼任《紅色一號》製片，直說自己最喜歡佳節電影。（華納兄弟提供）

電影充滿刺激的動作場面，更融入大量創意及幽默元素，巨石能將迷你玩具車變成跑車，小積木也能變成強大的保鑣，帶觀眾踏上驚喜連連的奇幻旅程。同時也承襲充滿佳節氛圍的類型片，有著關於愛、家庭和救贖的故事。

導演卡斯丹表示，雖然耶誕老人的故事最常被述說，但他們以非常不同的方式來描述，像是將北極設定為巨大的水晶城市、是全世界製造耶誕禮物的中心，「還有有史以來最酷的耶誕老人，我們進而建構出故事中的神話世界。」強調觀眾除了可以體驗瘋狂過程，結尾也會深受感動。

劉德華（左）和莫文蔚 在《焚城》針鋒相對，對戲默契十足。（華映提供）劉德華（左）和莫文蔚 在《焚城》針鋒相對，對戲默契十足。（華映提供）

★全港危在旦夕 天王天后出擊

本檔新片還有天王影帝「華仔」劉德華主演新片《焚城》，該片為香港首部輻射災難片，耗資2億港幣（約台幣8.22億元）拍攝，香港影壇精英盡出，幕前陣容集結包括天后莫文蔚、影帝謝君豪和鄭則仕、香港金像獎得主王菀之及王丹妮等不同年代的出色演員一同演出。

故事描述一場意外引發輻射洩漏，全港命運危在旦夕。華仔飾演的專家為應付這場毀滅性災難，加入由莫文蔚飾演的代理特首主持的緊急危機應變小組。香港700多萬人的家園可能隨時毀於一旦，消防隊臨危受命深入輻射區，拚死阻止輻射擴散全港而造成可怕的末日浩劫。

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