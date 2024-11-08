男神池昌旭化身皮條客 頂「最廢帥臉」一打十酷翻

池昌旭（左）在犯罪驚悚韓劇《江南B-Side》化身被通緝的皮條客。（Disney+提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由趙祐鎮、池昌旭、河潤景與「BIBI」金形瑞主演的犯罪驚悚韓劇《江南B-Side》已於Disney+上線，池昌旭一改往日男神形象，披上高調豹紋毛衣，化身被警局通緝的皮條客，超反差的頹喪形象被稱「最廢帥臉」。

劇中池昌旭遭人暗算，憑藉一把小刀以一打十，拳拳到肉的武打戲瞬間血濺四方，導演朴努利大讚他「只要看到一個武打動作就能馬上模仿出來」，他詮釋的尹吉晧臉上滿佈的傷疤，無形中透露這個身處社會底層的角色，不得不面對的凶險生活，連同劇演出的趙祐鎮也感嘆「池昌旭的臉就是武器」。

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池昌旭自曝跟角色相似之處，「我們之間最像的地方是『責任感』，事實上尹吉皓這個人有著很直接跟固執的一面，雖然我也是如此」，緊接著話鋒一轉，笑說：「不過我更善於請教跟聆聽。」

提到新劇，池昌旭形容像是「滾雪球」般的戲劇，預告見不得光的暗黑真相將逐漸浮上檯面，劇中的角色也將逐漸聚集，並組織出更龐大複雜、難以預料的故事。《江南B-Side》已於Disney+正式首播，全劇共8集，每週將更新兩集。」

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