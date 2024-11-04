〈BL萌愛CP大撒糖〉涂善存電眼勾魂張豐豪 劉泯廷解鈕釦撲倒Jame

張豐豪（左）、涂善存在見面會上表演深情雙人舞。（GagaOOLala提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕涂善存、張豐豪、劉泯廷、泰星Jame前天出席BL劇《彈一場完美戀愛》見面會，4人在活動上載歌載舞，涂善存招認，跳舞最困難，「對我是一個挑戰，希望藉這個機會可以有多一點的突破。」

張豐豪近期為見面會練舞，他放閃說：「最期待就是每天可以看到善存的進步，看到他越來越厲害我就覺得好開心。」撒糖指數破表。

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劉泯廷分享：「最近無時無刻不分地點，只要看到有鏡面的物品我就會開始練舞，去健身房也都是在練舞，因為那裡滿滿都是鏡子。」

Jame則是對LIVE演唱感到比較有壓力：「我覺得演唱《until the sunrise》最困難，這是我有點害怕而且沒自信的項目，但是很幸運有Tim（劉泯廷）的支持，他一直在幫助我怎麼樣唱得更好。」戲裡戲外都是滿滿的浪漫跟貼心。

「瑞卡CP」劉泯廷（右）現場加戲，在沙發上火熱撲倒Jame。（GagaOOLala提供 ）

「N海CP」涂善存、張豐豪及「瑞卡CP」劉泯廷、Jame都帶來經典合唱與CP共舞，開場舞由4人一起表演韓國男團經典歌曲《rains in heaven》。「瑞卡CP」自開播以來就一直被粉絲敲碗床戲，兩人除了深情合唱，還加碼了「互解鈕釦」性感雙人舞，劉泯廷更在活動上性感加戲，直接撲倒Jame。

涂善存自彈自唱《碎日》，並和張豐豪合唱《Neil》，4個人也一起合唱《heal your broken heart》，4人最後看完影迷、粉絲準備的應援影片，都哭到淚眼汪汪。

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