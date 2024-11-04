晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈BL萌愛CP大撒糖〉涂善存電眼勾魂張豐豪 劉泯廷解鈕釦撲倒Jame

張豐豪（左）、涂善存在見面會上表演深情雙人舞。（GagaOOLala提供）張豐豪（左）、涂善存在見面會上表演深情雙人舞。（GagaOOLala提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕涂善存、張豐豪、劉泯廷、泰星Jame前天出席BL劇《彈一場完美戀愛》見面會，4人在活動上載歌載舞，涂善存招認，跳舞最困難，「對我是一個挑戰，希望藉這個機會可以有多一點的突破。」

張豐豪近期為見面會練舞，他放閃說：「最期待就是每天可以看到善存的進步，看到他越來越厲害我就覺得好開心。」撒糖指數破表。

劉泯廷分享：「最近無時無刻不分地點，只要看到有鏡面的物品我就會開始練舞，去健身房也都是在練舞，因為那裡滿滿都是鏡子。」

Jame則是對LIVE演唱感到比較有壓力：「我覺得演唱《until the sunrise》最困難，這是我有點害怕而且沒自信的項目，但是很幸運有Tim（劉泯廷）的支持，他一直在幫助我怎麼樣唱得更好。」戲裡戲外都是滿滿的浪漫跟貼心。

「瑞卡CP」劉泯廷（右）現場加戲，在沙發上火熱撲倒Jame。（GagaOOLala提供 ）「瑞卡CP」劉泯廷（右）現場加戲，在沙發上火熱撲倒Jame。（GagaOOLala提供 ）

「N海CP」涂善存、張豐豪及「瑞卡CP」劉泯廷、Jame都帶來經典合唱與CP共舞，開場舞由4人一起表演韓國男團經典歌曲《rains in heaven》。「瑞卡CP」自開播以來就一直被粉絲敲碗床戲，兩人除了深情合唱，還加碼了「互解鈕釦」性感雙人舞，劉泯廷更在活動上性感加戲，直接撲倒Jame。

涂善存自彈自唱《碎日》，並和張豐豪合唱《Neil》，4個人也一起合唱《heal your broken heart》，4人最後看完影迷、粉絲準備的應援影片，都哭到淚眼汪汪。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中