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娛樂 最新消息

柯叔元床戰韓瑜 新戲激談下午戀

柯叔元（右）、韓瑜在《阿榮與阿玉》有激烈床戲。（華視提供）柯叔元（右）、韓瑜在《阿榮與阿玉》有激烈床戲。（華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓瑜、柯叔元、黃西田、張睿家、林玟誼、黃新皓、柏妍樺等人昨出席華視《阿榮與阿玉》首播記者會，韓瑜以「黃昏戀」形容與柯叔元的角色關係，卻被糾正是「下午戀」，她透露有「激烈床戲」，但拍攝時兩人還不熟，對戲時有一點尷尬，柯叔元向編劇許願，希望接下來會有「那種的」床戲，韓瑜聽到後，當場大翻白眼。

柯叔元（左起）、林玟誼、黃西田、柏妍樺、黃新皓在《阿榮與阿玉》合作甚歡。（華視提供）柯叔元（左起）、林玟誼、黃西田、柏妍樺、黃新皓在《阿榮與阿玉》合作甚歡。（華視提供）

柯叔元分享，他在戲裡「浪子返鄉」，不知房間被女兒林玟誼讓給閨密韓瑜睡，他喝醉後直接睡上去，「睡覺的姿勢千奇百怪，韓瑜發現放在她屁股的這雙手，怎麼這麼粗、這麼大，發現是我，趕緊把我叫醒，後面就是一場激烈的床戲，我被痛扁了一頓。」也因當時戲才剛開拍，彼此還不太熟悉，柯叔元形容韓瑜的力道很大，簡直快把他的手拗斷。

《阿榮與阿玉》收視公約太狂 張睿家露三點 黃西田被拱脫掉

談起收視公約，柯叔元、韓瑜異口同聲喊話，倘若收視破3，「張睿家脫光光，露三點。」柯叔元笑說：「以前年輕的時候也要負責脫。」張睿家聽到笑虧：「是脫線吧！」黃新皓敲碗黃西田脫，黃西田聽到立即說：「我脫掉，你們看不到什麼東西。」令全場大笑。

張睿家（右）被拱露三點，祭收視公約。（華視提供）張睿家（右）被拱露三點，祭收視公約。（華視提供）

林玟誼劇中飾演柯叔元的女兒，起初看爸爸非常不順眼，她無奈說：「我真的每天都好累，跟叔元哥對戲都要狂罵，我很不喜歡拍吵架戲，因為換氣過度，演完手都會麻，所以很期待父女和解的那一天。」

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