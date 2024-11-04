許志豪打造聚寶宅 事業擺第一 ──谷底翻身回基隆置產 風水布局催旺財位

許志豪開箱獨居的美宅，打趣家裡獨缺女主人。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

台語歌手許志豪6年前在家鄉基隆斥資逾台幣千萬買房，他掏出積蓄湊齊頭期款，從負債的低潮人生晉升有殼一族，唯獨家裡缺少女主人，讓他只能苦嘆：「到了現在這個年紀，我看得很開，就隨緣啦。」

許志豪找來命理師算出客廳的財位，並放上聚寶盆、午時水，還有前輩許效舜送的招財紅包。（記者潘少棠攝）

客廳＆書房首重招財旺運 午時水、佛經、聚寶盆大有來頭

許志豪在基隆出身長大，為了就近照顧雙親，當時置產就以回家鄉買房作為第一考量，他老實說：「假設以基隆房子的價錢相比，台北市可能真的找不到那麼好的環境。」

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最終許志豪挑上以飯店管理聞名的社區大廈，格局三房二廳加上公設超過50坪，包括泳池、三溫暖、社區商店應有盡有，環境讓父母讚不絕口。

許志豪平常是一人獨居，父母有空則會到新家拜訪，他也大方提供鑰匙，不怕被家人打擾。

篤信風水的許志豪在買房後，第一時間就找了命理師來看環境，幽默說：「首要任務就是找出客廳及工作室的財位。」坦言因為預算全都砸進頭期款，所以家裡的裝潢不敢太奢華，嚴格控制預算。

許志豪主持《寶島神很大》多年，家裡有許多媽祖的收藏品。（記者潘少棠攝）

許志豪主持《寶島神很大》節目多年，他說：「有信仰讓我更有寄託。」他跑了許多台灣廟宇結緣，家中不少擺設都跟宗教有關，包括午時水、佛經，還有好友王彩樺、于美人送的聚寶盆。

許志豪經常宅在自己的工作室，包括疫情期間靠著直播賺錢，單身多年的他更放話：「書房對我來說是很彈性的設置。」未來若有結婚打算，會直接把工作室打造成嬰兒房。

許志豪會在工作室直播，也是他放鬆的小天地。（記者潘少棠攝）

許志豪獨居自認潔癖男 備孝親房不怕許媽媽催婚

孝順的許志豪不忘替父母準備孝親房，至於家人會催婚嗎，他無奈說：「我時常嚇我媽媽，萬一有一天我娶了老婆，她不准我把錢花在你們身上怎麼辦？我媽一聽覺得好像也有道理。」暫時沒給他壓力。

有潔癖的許志豪連衣帽間都整理得井然有序。（記者潘少棠攝）

許志豪因為有潔癖，家裡看來一塵不染，就連衣帽間都整理得井然有序，他堅持每天親自打掃，媽媽也會搶著整理，母子倆不免發生爭執，「我很捨不得，覺得我買房子就是要讓家人享受。」不希望媽媽為了打掃而太辛苦。

許志豪在主臥室擺了按摩椅放鬆。（記者潘少棠攝）

至於有女生來拜訪基隆的家？許志豪透露乾姐張秀卿每次來拜訪都賴著不走，「其實秀卿姐看我一路走來，知道我買房子後，她最感動，甚至叫我準備一間孝親房給她。」讓他哭笑不得。

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