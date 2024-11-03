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《搶當劉太太》吳申梅嗨到失眠 李千娜激動淚崩

李千娜（右）看偶像劉德華演唱會，有老公黃尚禾的陪伴。（翻攝自臉書）李千娜（右）看偶像劉德華演唱會，有老公黃尚禾的陪伴。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕劉德華相隔11年來台灣開唱，演唱會成了大型追星現場，更有許多藝人爭睹天王風采，吳申梅前晚帶著香港老公Eric朝聖，李千娜也帶著老公黃尚禾追星，都搶著要當「劉太太」。

吳申梅（右）跟老公Eric一起追星，回家後嗨到失眠。（吳申梅提供）吳申梅（右）跟老公Eric一起追星，回家後嗨到失眠。（吳申梅提供）

吳申梅看完演出嗨到失眠，受訪笑說：「我真的太愛他了，晚上高興到睡不著，一直回放演唱會的影片。」對於終於看到了國中時期的偶像，真的美夢成真，老公Eric對於華仔的粵語歌曲也是非常熟悉。

吳申梅透露最愛《忘情水》、《練習》等情歌，「華仔唱得太深情了，感覺他要哭了，我也跟著眼眶紅！」

李千娜跟黃尚禾本來買到了首場門票，卻因為颱風攪局，改看昨天的中午場次，李千娜談到：「我等了20幾年了，還要再經歷颱風的波折，我心都要碎了。」

李千娜聽到第一首歌的前奏就哭了，不好意思地說：「心裡超級激動，我大概哭了三首歌，才慢慢冷靜下來。」

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