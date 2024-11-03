《不可能8》成本飆破127億 阿湯哥喊續拍

湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里合作的《不可能的任務8》成本再創新高。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕外媒《好萊塢報導者》昨報導，由「阿湯哥」湯姆克魯斯監製主演的《不可能的任務8》預告及片名將於本月曝光，因罷工延誤等因素，電影成本飆升至近4億美金（約台幣127.76億元）天價，阿湯哥除了被爆不打算以「系列完結篇」當宣傳，也傳出他可能會拍攝與前妻妮可基嫚的1990年定情作《霹靂男兒》續集。

湯姆克魯斯在《不可能的任務》系列玩命，暫時還沒打算告別該系列。（UIP提供）

《不可能的任務8》已於近期殺青，預計2025年5月上映。報導指出，發行該片的派拉蒙影業原有意主打系列大結局，但被身兼製片的阿湯哥反對。62歲的他去年受訪時就曾表示，要向82歲的「福伯」哈里遜福特看齊，希望繼續拍攝《不可能的任務》直至福伯年紀。

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湯姆克魯斯正和派拉蒙影業構思《捍衛戰士3》，他的另一部經典《霹靂男兒》也傳出可能拍續集。（UIP提供）

今年初，阿湯哥已確定將跟派拉蒙續拍《捍衛戰士3》，目前正在構思中，《好萊塢報導者》更獨家揭露阿湯哥打算和派拉蒙拍攝賽車片《霹靂男兒》續集，不過最終還是取決於阿湯哥是否認同製作想法和劇本。

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