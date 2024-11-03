楊祐寧即興演出丟內褲 曾沛慈當場傻眼笑出聲

曾沛慈（右）在《太太太厲害》劇中有個最帥魚販老公楊祐寧。

（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾沛慈在八大《太太太厲害》劇中，不論是與楊祐寧的夫妻相處或和婆婆苗可麗的婆媳過招，3人之間的喜劇強度火花四射。曾沛慈形容苗可麗不同於角色不苟言笑的形象，私下像天使一般，透露3人的對手戲穿插很多即興演出。

回想起在雜貨店主景的戲，飾演婆婆的苗可麗在鬧脾氣，正當大家不知如何是好，楊祐寧突然拿出一條女性內褲往曾沛慈身上丟，讓她當下超傻眼，曾沛慈笑說：「好在那內褲是新的，但因為劇本裡沒有這麼安排，現場我就真的笑出來，一秒出戲變回曾沛慈。」

請繼續往下閱讀...

隋棠劇中化身特務角色，為了解救老公王陽明，意外結識地方發明家媽媽曾沛慈，以及前拳擊手周采詩，3人組成特務軍團，展開一連串的追緝之路。

王陽明逗趣形容他的角色：「我是個不愛回家的特務，也因為我不回家，就闖了一個大禍。」隋棠補充說：「因為老公忙到連女兒的生日都不回家，我就用一些特務的小道具監控他，故事就此展開。」

隋棠有多場武打橋段，開拍前劇組安排2個月的特別訓練，她心得是：「被打比打人還難，因為被打的時候對手演員並不會真的打到你，但身體卻必須做出被打的反應。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法