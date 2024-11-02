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演唱會謝歌迷陪哭 梁文音MV淚崩全收錄

梁文音演唱會全場哭成一團，畫面收錄到《慢一點》MV中。（環球提供）梁文音演唱會全場哭成一團，畫面收錄到《慢一點》MV中。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕梁文音「為什麼聽情歌」演唱會幾週前圓滿結束，滿座觀眾頻頻拭淚，有些甚至哭到眼睛腫，最後連她都忍不住數度落淚，堪稱是哭點滿滿的演唱會，而感人的氛圍也全部被收錄在最新上線的《慢一點》LIVE版MV。

梁文音演唱會全場哭成一團，畫面收錄到《慢一點》MV中。（環球提供）梁文音演唱會全場哭成一團，畫面收錄到《慢一點》MV中。（環球提供）

看到影像成品時，梁文音回想起當晚的演出，那份感動仍在心中，當天從第一首歌開始就很有感覺，整場演唱會下來，最累的是要壓抑自己的情緒，她笑說：「但後面還是爆掉了，不管啦！」歌迷們即使也哭得很慘，仍賣力大聲幫她合唱，梁文音表示，「好感動的一幕，換你們安慰我。」

在錄《慢一點》時，梁文音回憶起最初參加《超級星光大道》，當時的男友對她說：「我的文音要變成大家的文音了。」無奈那時的她需要全心投入比賽，無法兼顧感情，戀情也就默默結束，她提到，「有時候只要唱一句或幾個字，就大概知道現在的我好不好。」這幾年，她養成手寫日記、運動健身的習慣，也將所有體悟唱進歌裡。

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