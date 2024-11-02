許效舜36年不吃牛 感念師公石英教誨

許效舜（左）、柯大堡擔任「2024鬥陣趣」活動大使。（記者王文麟攝）

揪柯大堡推廣陣頭文化 傳藝台灣在地之美

〔記者林欣穎／台北報導〕許效舜與柯大堡擔任「2024鬥陣趣」活動大使，昨出席記者會推廣陣頭傳藝活動，許效舜日前以《超級夜總會》與澎恰恰、苗可麗一起拿下綜藝節目主持人獎，節目跑遍各大夜市、廟宇，柯大堡感性表示，許效舜拿獎是對在地文化的肯定，「我們常說的『越在地越國際』有時候變成只是口號，但是舜哥得獎給了我們很大的鼓勵！」

許效舜提到澎恰恰在拿獎時鬆了口氣，也說他很努力要面對問題、解決債務，「他覺得至少上天有眷顧他、有被鼓勵到，讓他更願意去完成虧欠別人的事。」

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資深藝人石英10月27日安詳辭世，他生前是澎恰恰師父，也是許效舜師公，許效舜坦言是透過澎恰恰得知石英離世消息，不過因自己父親今年過世，按傳統習俗應避免相沖，所以無法參加石英告別式，難掩傷感表示，「千鈺（石英女兒）結婚的時候我們都有去，聽到消息那天有在心裡面念一下，不管什麼時候都充滿感恩。」

他提到當年拜澎恰恰為師時，澎恰恰就曾強調門下「唯一禁忌」就是不能吃牛肉，「我到現在都沒吃牛肉，已經36年了，這也是從石英大哥傳承下來的。」他回憶小時候，石英曾到過基隆暖暖媽祖廟，「他跟我說『站得正才會得人疼』，我到現在都還記得。」

「2024鬥陣趣」由國立台北戲曲中心主辦，今年邁入第四年，活動以「龍」為主題，集結全台20組團隊，呈現多元豐富的舞龍文化，活動內容涵蓋匯演、踩街、市集等。許效舜提到這次不只廟宇團體，各級學校都有隊伍參加，希望透過活動展現台灣傳統文化之美。

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