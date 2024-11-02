晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許效舜36年不吃牛 感念師公石英教誨

許效舜（左）、柯大堡擔任「2024鬥陣趣」活動大使。（記者王文麟攝）許效舜（左）、柯大堡擔任「2024鬥陣趣」活動大使。（記者王文麟攝）

揪柯大堡推廣陣頭文化 傳藝台灣在地之美

〔記者林欣穎／台北報導〕許效舜與柯大堡擔任「2024鬥陣趣」活動大使，昨出席記者會推廣陣頭傳藝活動，許效舜日前以《超級夜總會》與澎恰恰、苗可麗一起拿下綜藝節目主持人獎，節目跑遍各大夜市、廟宇，柯大堡感性表示，許效舜拿獎是對在地文化的肯定，「我們常說的『越在地越國際』有時候變成只是口號，但是舜哥得獎給了我們很大的鼓勵！」

許效舜提到澎恰恰在拿獎時鬆了口氣，也說他很努力要面對問題、解決債務，「他覺得至少上天有眷顧他、有被鼓勵到，讓他更願意去完成虧欠別人的事。」

資深藝人石英10月27日安詳辭世，他生前是澎恰恰師父，也是許效舜師公，許效舜坦言是透過澎恰恰得知石英離世消息，不過因自己父親今年過世，按傳統習俗應避免相沖，所以無法參加石英告別式，難掩傷感表示，「千鈺（石英女兒）結婚的時候我們都有去，聽到消息那天有在心裡面念一下，不管什麼時候都充滿感恩。」

他提到當年拜澎恰恰為師時，澎恰恰就曾強調門下「唯一禁忌」就是不能吃牛肉，「我到現在都沒吃牛肉，已經36年了，這也是從石英大哥傳承下來的。」他回憶小時候，石英曾到過基隆暖暖媽祖廟，「他跟我說『站得正才會得人疼』，我到現在都還記得。」

「2024鬥陣趣」由國立台北戲曲中心主辦，今年邁入第四年，活動以「龍」為主題，集結全台20組團隊，呈現多元豐富的舞龍文化，活動內容涵蓋匯演、踩街、市集等。許效舜提到這次不只廟宇團體，各級學校都有隊伍參加，希望透過活動展現台灣傳統文化之美。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中