王彩樺尬小鮮肉拍A片 羞認有感覺

王彩樺（右）在《拍射吧！廷方！》與鮮肉演員「刺刺Tsz」拍AV。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王彩樺在公視人生劇展《拍射吧！廷方！》展現女性勇敢追求自我慾望的一面，點頭參與女婿許時豪的A片演出，談到拍攝「劇中A片」的過程，她透露和對手戲演員都接受了親密戲指導的訓練，在跟鮮肉男演員互動「還是有一點小害羞啦！」認為自己當時滿融入媽媽、女優這樣的氛圍，大讚導演非常準確、專業，「幾個鏡頭拍到想要的感覺就OK了」。

王彩樺（右起）、許時豪、洪群鈞在《拍射吧！廷方！》合作陰間交付的A片任務。（公視提供）

王彩樺分享，一開始收到劇本時，對於公視題材能有如此突破感到驚訝，認為角色能有很大的發揮空間，她在演藝圈走跳逾30年，對化妝師的工作流程熟悉，演起來得心應手，劇中有一場戲讓她印象深刻，就是角色「曉芳」代替AV女優演出「動作戲」，畫面在劇中女兒生產過程中切換，兩個女人不同生命歷程的交織，讓她深受感動。

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許時豪、彭若萱夫妻檔首度螢幕合體飾演愛拌嘴的夫妻，許時豪說：「會有些反射性的習慣反應跑出來，但這不一定跟角色符合。」真實與虛構的交錯，讓他開始反思「身為演員跟老公時，面對夫妻一起工作的心態。」而彭若萱則說：「這個角色絕對是今年最快樂的事之一。」

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