晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

隋棠變女打仔 對戲胡宇威慘濺血

胡宇威（左起）、王陽明、隋棠、周采詩、曾沛慈搭檔演出新影集《太太太厲害》。（鹿路電影提供）胡宇威（左起）、王陽明、隋棠、周采詩、曾沛慈搭檔演出新影集《太太太厲害》。（鹿路電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠、王陽明、胡宇威、周采詩、曾沛慈昨不畏康芮颱風，出席女性動影集《太太太厲害》開播記者會，隋棠有不少武打戲，拍攝過程中不小心受傷，且2次剛好都跟胡宇威對戲，劇中的老公王陽明「護妻心切」，對著胡宇威逗趣喊：「又是你，幹嘛欺負我老婆！」引起全場大笑。

隋棠表示，自己相當嚮往拍武打戲，進劇組前接受了2個月的特訓，但是拍攝過程難免會受傷，一場和胡宇威的打戲，她的右眉角被手銬打到滲血，當場腫了起來，事主胡宇威則是感到很抱歉。

還有一場也是和胡宇威對戲，隋棠身上穿了護具穿脫不便，為了不耽誤拍攝進度，她盡量不喝水、不脫護具，一整天下來，身體竟出現異狀，「拿下護具之後，發現右半身從臉部到腿部沒有知覺，殺青後去看了醫生，復健、吃藥3個月才恢復。」

胡宇威劇中頂著金髮、傷疤、瞎眼搶眼造型亮相，他表示傷疤妝不好化，上妝得花1小時，戴上「假眼睛」拍武打橋段時，常因視線不平衡誤判距離，讓他直喊：「光看劇照，我就覺得這角色很有故事又很有事。」

王陽明和夏朧、「泰國林志穎」TAE各有親密戲及男男之吻，透露拍親密戲有向老婆蔡詩芸報備，至於拍男男吻，他則笑說：「這好像不太需要報備。」他原以為要用借位拍男男吻，沒想到竟來真的，「這不是我第一次拍男男吻，所以滿享受當下。」

曾沛慈和楊祐寧演夫妻，婚後和婆婆苗可麗同住，夫妻想「壞壞」的時候，常被撞個正著，引發許多笑料，眾人好奇現實生活中有無遇過此尷尬情況，曾沛慈打趣說：「我會關門，沒有這個困擾。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中