隋棠變女打仔 對戲胡宇威慘濺血

胡宇威（左起）、王陽明、隋棠、周采詩、曾沛慈搭檔演出新影集《太太太厲害》。（鹿路電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠、王陽明、胡宇威、周采詩、曾沛慈昨不畏康芮颱風，出席女性動影集《太太太厲害》開播記者會，隋棠有不少武打戲，拍攝過程中不小心受傷，且2次剛好都跟胡宇威對戲，劇中的老公王陽明「護妻心切」，對著胡宇威逗趣喊：「又是你，幹嘛欺負我老婆！」引起全場大笑。

隋棠表示，自己相當嚮往拍武打戲，進劇組前接受了2個月的特訓，但是拍攝過程難免會受傷，一場和胡宇威的打戲，她的右眉角被手銬打到滲血，當場腫了起來，事主胡宇威則是感到很抱歉。

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還有一場也是和胡宇威對戲，隋棠身上穿了護具穿脫不便，為了不耽誤拍攝進度，她盡量不喝水、不脫護具，一整天下來，身體竟出現異狀，「拿下護具之後，發現右半身從臉部到腿部沒有知覺，殺青後去看了醫生，復健、吃藥3個月才恢復。」

胡宇威劇中頂著金髮、傷疤、瞎眼搶眼造型亮相，他表示傷疤妝不好化，上妝得花1小時，戴上「假眼睛」拍武打橋段時，常因視線不平衡誤判距離，讓他直喊：「光看劇照，我就覺得這角色很有故事又很有事。」

王陽明和夏朧、「泰國林志穎」TAE各有親密戲及男男之吻，透露拍親密戲有向老婆蔡詩芸報備，至於拍男男吻，他則笑說：「這好像不太需要報備。」他原以為要用借位拍男男吻，沒想到竟來真的，「這不是我第一次拍男男吻，所以滿享受當下。」

曾沛慈和楊祐寧演夫妻，婚後和婆婆苗可麗同住，夫妻想「壞壞」的時候，常被撞個正著，引發許多笑料，眾人好奇現實生活中有無遇過此尷尬情況，曾沛慈打趣說：「我會關門，沒有這個困擾。」

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