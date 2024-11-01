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岡田鬥嘴中井成亮點 赴醫院抽血護理師入戲

岡田將生（左）和中井貴一回歸秋季檔日劇《旅行護理師（2024）》，演出時默契十足。（friDay影音提供）岡田將生（左）和中井貴一回歸秋季檔日劇《旅行護理師（2024）》，演出時默契十足。（friDay影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由岡田將生、中井貴一領銜主演的秋季檔日劇《旅行護理師（2024）》在日本首播開出紅盤，平均收視率達11.3%。兩人因演出此劇而在去醫院抽血時竟受到「特別對待」，護理師甚至對中井貴一用劇中的台詞說：「您的血管不太好找呢！」相當逗趣。

該劇首集劇情延續第一季中井貴一飾演的「九鬼靜」在紐約接受大手術後的場景，才剛出院的他便與岡田將生飾演的「那須田步」爆發口角，兩人近4分鐘的互相調侃橋段成為一大亮點，展現出默契十足的演技配合。

兩人還分享了演出後獲得醫療人員熱烈迴響的經驗，除了中井貴一的抽血經驗，岡田將生也碰到護理師幫他抽血時緊張到手抖，還說「沒想到有一天會幫步醬（角色暱稱）抽血！」更聽說有年輕人因為看了該劇決定報考護理學校，讓他感到相當開心，「期盼這部作品能為辛苦的醫護人員帶來一些溫暖和鼓勵。」《旅行護理師（2024）》每週五於friDay影音與日本同步跟播。

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