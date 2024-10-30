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夏于喬尬戲影后陸小芬 陪憂鬱長者共尋解方

夏于喬昨出席微電影《一起跳舞》首映記者會，被現場民眾大讚漂亮。（晴天影視提供）夏于喬昨出席微電影《一起跳舞》首映記者會，被現場民眾大讚漂亮。（晴天影視提供）

〔記者許世穎／台北報導〕微電影《一起跳舞》昨舉行首映記者會，導演葉天倫和主演夏于喬一同出席，分享陪伴憂鬱長者的經驗。夏于喬在片中飾演陸小芬女兒，直說和她對戲感觸很深，「覺得沒有在演戲，跟小芬姐對戲就像跟我媽平常說話一樣，會對罵，也會撒嬌。」

陸小芬（左）和夏于喬在微電影《一起跳舞》飾演母女。（晴天影視提供）陸小芬（左）和夏于喬在微電影《一起跳舞》飾演母女。（晴天影視提供）

首映現場座無虛席，不少樂齡長者一看到夏于喬就情不自禁誇「你好漂亮！」讓她對突如其來的稱讚感到驚訝並道謝。正巧夏于喬今年以同樣探討母女關係的《小雁與吳愛麗》入圍金馬影后，現場觀眾也鼓掌為她集氣，祝福她下個月能一舉拿金馬，夏于喬除了感謝觀眾熱情，也希望大家能夠分享這部微電影給需要的朋友家人。

導演葉天倫則說，片中看似微不足道的小事與陪伴，都能夠產生巨大的力量，其中「傾聽」尤為重要，「如果我們被情緒左右，就會聽不到他們內心真正的需求，希望這支影片能幫助有相同境遇的民眾，陪伴長輩走過憂鬱低潮，找回親密的親子關係。」

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