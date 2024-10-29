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華仔結束吉隆坡演出 攻蛋倒數粉絲憂颱風攪局

劉德華來台開唱倒數，粉絲超怕颱風攪局。（台灣映藝提供）劉德華來台開唱倒數，粉絲超怕颱風攪局。（台灣映藝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「華仔」劉德華日前回到老婆娘家開唱，「今天is the day劉德華巡迴演唱會」吉隆坡站4場演出順利完成，現場觀眾的熱情，令華仔稱讚：「大家的反應，簡直是演唱會天花板！」10月31日起他將在小巨蛋舉行4場演唱會，至於歌迷擔心颱風攪局，目前並沒有演出會變動的消息。

華仔結束吉隆坡演出 攻蛋倒數粉絲憂颱風攪局劉德華在吉隆坡的舞台上，幫港星姜皓文（右）夫婦慶祝結婚週年與生日。
（台灣映藝提供）

華仔在吉隆坡開唱時，港星姜皓文夫婦也特地去看演唱會，10月份是他們的慶祝月，因為太太殷寧24日生日 、25日是兩人結婚週年、26日是姜皓文生日；所以27日看華仔演唱會，是兩人最大的慶祝節目。

華仔在演唱會上，也分別送上《暗裡著迷》及《心肝寶貝》作為生日及結婚紀念禮物，還跟現場觀眾一齊合唱生日歌，演唱會後姜皓文收到不少粉絲留言，說托他「生日」的福，讓他們可以聽到華仔在吉隆坡站唱《暗裡著迷》這首歌。

華仔對於這次馬來西亞的4場演出圓滿舉行，也被觀眾感動的說：「無話可說，無論是觀眾、台前幕後的工作人員，真的感謝大家的愛戴和支持。下一站見。」

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