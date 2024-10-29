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馬妞靈堂淚別張智皓 六月哽咽曝最後對話

金鐘製作人張智皓風中離世，昨舉辦追思會。（記者王文麟攝）金鐘製作人張智皓風中離世，昨舉辦追思會。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金鐘製作人張智皓（本名張茂虔）本月15日中風病逝，享年58歲。昨日家屬在二殯為他舉行「哨子響起·皓在一起」追思會，他過去總會帶著哨子進棚錄影，主持人陳凱倫帶著全場響起哨聲送他最後一程，前來弔唁的六月及馬妞雙雙哽咽。

馬妞曝張智皓生前遺願，至今不敢相信他已離開。（記者王文麟攝）馬妞曝張智皓生前遺願，至今不敢相信他已離開。（記者王文麟攝）

張智皓是《綜藝大集合》重要推手，馬妞說剛離婚上「壽星大發」單元，當時張智皓對她很關心，後來他也成為《馬妞報報》的來賓，「皓子個性急，很熱心，古道熱腸，常介紹業配工作給我，很多人說在哪裡跌倒哪裡站起來，可是他這麼一摔就起不來了。」她眼眶泛淚說張智皓生前一心想重振綜藝節目，孰料意外一摔，理想遺憾止步。

六月一身黑現身弔唁，透露張智皓生前每天傳經文問候。（記者王文麟攝）六月一身黑現身弔唁，透露張智皓生前每天傳經文問候。（記者王文麟攝）

六月一身黑現身，坦言不想把場面搞哀戚，最後仍難掩悲傷。她透露每天會收到張智皓傳的經文，9月8日沒收到訊息，傳訊對方僅回禮拜天休息，孰料9月13日後再無音訊，「再來得到的消息就是住院了。」胡瓜昨在外地錄影沒能到場，丁柔安表示會用自己的方式來追思張智皓。

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