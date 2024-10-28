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娛樂 最新消息

蔡振南金盆洗手 自糗像魯蛇

蔡振南（左）主演電影《金盆洗手》，製作人黃桂慧稱他就是「南哥」一角的首選。（高雄電影節提供）蔡振南（左）主演電影《金盆洗手》，製作人黃桂慧稱他就是「南哥」一角的首選。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕蔡振南主演的電影《金盆洗手》，昨天在高雄電影節世界首映，由於常常來高雄拍戲，笑說就像「走灶咖」一樣親切。他最近演出電影《角頭－大橋頭》受到歡迎，剛下高鐵就有人要合照，笑說：「我不像角頭，我比較像魯蛇。」

蔡振南在《金盆洗手》中飾演退休的刑事組長。（高雄電影節提供）蔡振南在《金盆洗手》中飾演退休的刑事組長。（高雄電影節提供）

蔡振南在《金盆洗手》片中飾演退休的刑事組長「南哥」，與飾演扒手「小廖」的喜翔有相當精彩的對手戲，兩人相識30、40年有著很好的默契，製作人黃桂慧也稱蔡振南、喜翔就是首選，直呼是夢想中的CP組合，對他們的表現十分滿意。

蔡振南笑說，他給人的印象是警察或流氓黑道，都沒有人要他去演小偷，他也很想挑戰遊民的角色，自爆常去萬華與遊民耗在一起，好奇遊民的心態、環境，而遊民也很歡迎蔡振南，「大部分都認得我，不會怕我，因為我沒有目的，就是純聊天。」更透露會在聊天的過程中找創作靈感，畢竟不入虎穴焉得虎子。

他喜歡體驗不同的生活，透過實際體驗獲得創作靈感，更曾揣摩視障朋友過馬路，「我住木柵時有次要過馬路，那裡沒有導盲磚，我把眼睛矇起來，拿一根拐杖，過了好久都過不去，我當下覺得一定要過，但真的很恐怖，我會去感受他們的心情」。目前蔡振南正在拍攝新作品，為演出拳擊手受訓兩個月，直呼比《金盆洗手》中的動作戲還要累。

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