女歌迷喊嫁給我 楊乃文酷回：我喜歡男生

楊乃文「繆斯MUSE」巡演，昨晚在北流舉辦最終場。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后楊乃文歷時兩年的「繆斯MUSE」巡演，昨晚重返北流舉辦最終場，她被力拱在台北大巨蛋開唱，聽了連忙拒絕，謙稱：「那個恐怕沒有我的地位（指位置），先讓給周杰倫、張惠妹。」更拜託親友不要請她搶票。

二度在北流開唱，開場楊乃文選唱《We Across》，自信從容走到台前，迎接滿場歌迷歡呼，接著連飆《Monster》、《悔過書》及《女爵》，歌迷都跟著節拍擺動。

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楊乃文開場驚呼場地變小，「其實我也只來過北流一次，我不記得這個場地那麼小。」聽到歌迷高喊大巨蛋，楊乃文笑稱要讓給其他天王、天后，不忘呼籲親友不要託她買票，「台下我的朋友，不要再打給我的經紀人了，真的很難（指買周杰倫、張惠妹）。」

楊乃文不斷被歌迷告白，有女粉絲嗨喊「嫁給我」，歌后聽了不改酷樣回應：「絕對不可能，我喜歡男生！」

楊乃文獻唱《Flow》專輯中的多首歌曲，包括《墮落》、《說不出口》，在演唱《A Dream of Bonnie and Clyde》前，演唱會嘉賓JADE帥氣登場。

楊乃文與JADE合作的《A Dream of Bonnie and Clyde》，入圍本屆金音獎的最佳搖滾歌曲，三人唱完之後，又加碼選唱了《小丑的姿態》，超嗨演出炸裂全場。

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