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履行李國修生前約定 百白舞台劇謝幕淚崩

亮哲（左起）、百白、郭耀仁謝幕時情緒激動，百白更是淚流滿面。（亮棠文創提供）亮哲（左起）、百白、郭耀仁謝幕時情緒激動，百白更是淚流滿面。（亮棠文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕橫跨37年歷久不衰的李國修爆笑喜劇《三人行不行》，2024年再次公演，亮哲前天攜手百白、郭耀仁進行首演。

百白在謝幕時情緒激動狂噴淚，亮哲伸手拍拍她的臉，向觀眾解釋：「11年前國修老師指定百白擔任《三人行不行》的主角，可惜她最後沒有上台，因為不久後國修老師過世，這個約定就停在11年前。」

百白一邊拭淚一邊說，《三人行不行》是11年前她與恩師李國修的約定，「我21歲加入屏風，直到25歲那年，從來都沒有站上屏風表演班的舞台。」她一直在台下當導演的助理，「看著前輩們站在我前方，我夢想著有一天跟他們一樣站在這個舞台，我每次都站在舞台兩邊側幕裡看前輩們演出。」

百白25歲那年，李國修給了她機會，希望她可以演女主角，百白說：「可惜他在我排練到要上台的前一刻離開我們了。我今天是來履行承諾的，我想祂今天一定有來，今天這場演出謝謝大家陪我一起完成。我今天很平靜，因為我早就準備好了。」

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