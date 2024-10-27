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娛樂 最新消息

曹佑寧羞爆出門前擁吻王淨 鬼屋是約會好地點讓他衝動

曹佑寧（左起）、尹馨及導演錢人豪出席《鬼們之蝴蝶大廈》試膽場，邀請大家到西門威秀拍照打卡。（記者王文麟攝）曹佑寧（左起）、尹馨及導演錢人豪出席《鬼們之蝴蝶大廈》試膽場，邀請大家到西門威秀拍照打卡。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕曹佑寧、尹馨主演的電影《鬼們之蝴蝶大廈》昨天在西門威秀舉行試膽場，電影院搖身一變成了鬼屋，曹佑寧認為鬼屋是不錯的約會地點，可增進情侶之間的感情，但他笑說自己總會有衝動想要把「鬼」打下去，必須要忍住雙手。

曹佑寧不諱言自己是容易被嚇到的人，尤其是在密閉的黑暗空間中會很沒有安全感，不過倒是沒有被女友王淨的惡作劇嚇到，笑說：「我們都在燈光明亮的地方。」近期他大方放閃，透露每天出門都會kiss goodbye，他害羞承認：「今天當然也有（擁吻）。」小倆口一向比較坦誠，認為這是情侶間的儀式感，尹馨也稱這是一種愛的加油。

萬聖節即將到來，導演錢人豪透露已經包下西門町的影廳，屆時還會有1500人扮裝上街，宛如「百鬼夜行」出沒，尹馨屆時會扮裝驚喜現身，導演錢人豪被問到是否也會變裝？他自嘲：「我不扮就很像了吧！」電影將於11月1日上映。

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