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《猜猜我是誰解謎》丁海寅小胖弟甩肉 帥闖演藝圈

丁海寅在圈內以高顏值、「童顏男神」封號征服許多粉絲。（Netflix提供）丁海寅在圈內以高顏值、「童顏男神」封號征服許多粉絲。（Netflix提供）

記者鍾志均／專題報導

韓國「國民初戀」丁海寅有張娃娃臉，出身醫生世家，還是朝鮮實學思想家丁若鏞的第六代直系後裔，堪稱家世顯赫。

入行前，丁海寅原本夢想當生物工程師，後來被星探相中踏進演藝圈，男神在圈內發光發熱，無疑帶給粉絲一大福音。

丁海寅小時候胖嘟嘟，屬於「吃了就會胖」的體質。（翻攝自X）丁海寅小時候胖嘟嘟，屬於「吃了就會胖」的體質。（翻攝自X）

★說服醫生雙親 走上演員路

丁海寅的父母分別為眼科、病理科醫生，他沒選擇和爸媽一樣從醫，大學考試的第一、第二志願都填生物工程系，但因為前兩志願落榜，最後考上第三志願廣播藝術學系，同時以優秀成績通過術科考試，展現演員天賦。

丁海寅家世顯赫，從小就極受家人寵愛。（翻攝自X）丁海寅家世顯赫，從小就極受家人寵愛。（翻攝自X）

擁有優秀祖先、高成就的父母，丁海寅感到非常榮幸，還說就算沒有此背景，也會努力用演技讓觀眾記住。不過丁海寅的父母原先不同意他走演藝圈，他大三時決定先入伍，退伍後與FNC娛樂簽約，逐步說服家人，專心走演員路。

36歲的丁海寅長相童顏，曾被外國店員誤認為未成年，被封「國民年下男」；他常演浪漫愛情戲讓人印象深刻，包括和孫藝真合作的《經常請吃飯的漂亮姐姐》讓他打開知名度，今年又以《媽媽朋友的兒子》浪漫男神角色狙擊粉絲少女心。

丁海寅學生時期戴眼鏡，原本想往生物工程領域發展。（翻攝自X）丁海寅學生時期戴眼鏡，原本想往生物工程領域發展。（翻攝自X）

細數自2014年來，丁海寅年年都有作品，無論是讓他拿下百想藝術大賞男子人氣獎的《機智牢房生活》，或是成功轉型的《D.P：逃兵追緝令》，甚至和Jisoo合作的《雪降花》等，每拍一部戲都能成功創造話題。

丁海寅學士照開始露出暖男笑容。（翻攝自X）丁海寅學士照開始露出暖男笑容。（翻攝自X）

★健身揮拳秀猛肌 挑戰多元角色

但在丁海寅成名後，有關他兒時的「黑歷史照」流出，他自招從小愛吃麵包，一吃就長肉，是個小胖子。隨著年紀增長，他頭戴學士帽露出暖男笑容，有了男神雛形，更在當兵靠魔鬼訓練成功瘦下12公斤，現在也養成良好健身習慣，有空就勤上健身房操肌，逼自己出汗。

雖然有著高顏值，不過丁海寅未受限於花美男外型，除了曾為動作戲特地學了3個月拳擊，也不吝在戲中大秀結實腹肌，他自信說：「揣摩不同角色、磨練自己的演技，會持續努力讓自己更進步。」

丁海寅在《媽媽朋友的兒子》化身游泳健將，努力健身維持身材。（Netflix提供）丁海寅在《媽媽朋友的兒子》化身游泳健將，努力健身維持身材。（Netflix提供）

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