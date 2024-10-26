〈貼星萌寵〉胡宇威疼寵「傲嬌老公主」 陳庭妮盼Chelsea活到20歲

陳庭妮（右）和胡宇威運動時會帶著Chelsea。（翻攝自臉書）

記者蕭方綺／專訪

隨著毛孩步入中高齡，飼主往往是最焦慮的家人，陳庭妮也不意外，她說10歲的Chelsea若換算人類年紀，已是70歲的奶奶，打趣稱：「牠現在是傲嬌的老公主。」以前聽到「坐下」的指令，會乖乖坐下，如今會盯著陳庭妮，接著輕輕嘆口氣，直到陳庭妮再度命令牠「坐下」，才會心不甘情不願地完成指令。

陳庭妮認了自己有分離焦慮症，工作時都想著要回家陪伴愛犬，她說：「再陪伴牠也沒有幾年，每天回到家，看見牠盯著我的眼神，或是玄關有一塊地板熱熱的，就知道牠剛剛都在那邊等我，心裡就很溫暖。」她甚至會抓著Chelsea，威脅牠：「給我活到20歲喔！」

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陳庭妮老公胡宇威也愛狗，照顧愛犬Chelsea時，陳庭妮是媽媽角色，若牠渴了、餓了，都會來找她，「之前地震，會跑來我這邊躲著，覺得我會保護牠。」而胡宇威則是牠的玩伴，每回要玩球都點名找他，她說：「這樣很好，各司其職。」

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