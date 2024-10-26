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娛樂 最新消息

〈貼星萌寵〉陳庭妮愛犬渾身戲 霸占導演椅 完勝女一地位

陳庭妮和狗女兒Chelsea笑起來意外有「母女臉」。（陳庭妮提供）陳庭妮和狗女兒Chelsea笑起來意外有「母女臉」。（陳庭妮提供）

記者蕭方綺／專訪

陳庭妮有隻10歲狗女兒「Chelsea」，是她2014年拍偶像劇《俏摩女搶頭婚》時意外認養，當時劇組上上下下都希望她領養這隻1個月大的狗寶寶，甚至動之以情稱：「帶來劇組，我們幫妳養。」Chelsea後來甚至成了全劇組最受寵的「女主角」。

軟萌Chelsea被劇組寵上天 導演胸口撒尿沒在怕

陳庭妮回憶，當時有場戲在流浪動物之家拍攝，她趁空檔在旁逗弄狗，卻有個志工抱了Chelsea過來跟她說：「妳想養狗嗎？養這隻吧！」讓陳庭妮頓時陷入天人交戰，她一方面擔心拍戲如火如荼，沒時間照顧小狗，另一方面因當時紀錄片《十二夜》話題夯，她擔憂若不認養這隻狗，牠2週後可能會被安樂死。

陳庭妮2014年拍戲時認養當時才1個月大的Chelsea。（翻攝自臉書）陳庭妮2014年拍戲時認養當時才1個月大的Chelsea。（翻攝自臉書）

身旁工作人員知道她的煩惱後，直率回：「把狗天天帶來劇組吧！我幫妳顧！」連導演王傳宗也義不容辭答應，陳庭妮笑說：「Chelsea進劇組後，大家輪流餵牠吃飯，牠後來發現全劇組就導演椅最舒服，天天霸占，導演只能抱著牠導戲。」

沒想到有天喊卡，導演用低沉聲音說著「陳庭妮，妳過來」，她以為是自己演不好，沮喪走過去，沒想到竟是愛犬在導演胸口尿尿，如今回想起來，她既愧疚又忍不住哈哈大笑，「那是早上第一場戲，預計要拍到晚上，我看了真的很抱歉，好在後來服裝組有找到新的衣服給導演穿。」

護愛犬陳庭妮秒變潑婦 對峙野狗內褲外露險穿幫

陳庭妮和蔡凡熙日前合作影集《幸福房屋事件簿》，兩人首度搭檔，意外靠「毛小孩」話題變熟。受訪當天，蔡凡熙正巧在一旁，陳庭妮提到Chelsea總跟人類相處，老早以為自己是「人」，甚至不屑與其他狗為伍，蔡凡熙在旁幽幽回：「我家狗是屁孩，找公主Chelsea玩的時候，都被牠無視。」陳庭妮接著說Chelsea看到狗朝牠過去，還會躲到人的背後藏起來。

Chelsea習慣和人相處，看到同類靠近反而會躲起來。（翻攝自臉書）Chelsea習慣和人相處，看到同類靠近反而會躲起來。（翻攝自臉書）

除了這點之外，她還稱Chelsea雖然是15公斤的中大型犬，個性卻跟她一樣膽小，某次她開車到內湖，停車場附近有一群野狗，Chelsea看到這群野狗過來，後腿一蹬就跳到陳庭妮身上，像個小嬰兒一樣要她保護牠，只是陳庭妮當天穿著小可愛搭配鬆緊帶長裙，她哀嚎：「牠除了把我胸口抓很多血痕，還把我長裙往下推，讓我內褲外露！」

她「為母則強」，一面把裙襬往上拉，一面對著野狗怒吼「走開走開」，模樣狼狽，自嘲：「像極了潑婦！」最慘的是她一轉頭，發現對面商辦大樓有群上班族正直盯著她這場「荒謬實境秀」，讓她當場無地自容。

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