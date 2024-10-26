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劉德華攻蛋倒數5天！陪朱麗蒨「回娘家」登台 選唱《世界第一等》寵大馬歌迷

劉德華熱情載歌載舞，表情非常俏皮。（台灣映藝提供）劉德華熱情載歌載舞，表情非常俏皮。（台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華攻蛋倒數，10月31日起將在小巨蛋舉辦4場「今天…is the day劉德華巡迴演唱會」，本週他在老婆大人朱麗蒨的家鄉馬來西亞舉辦巡演，難掩喜悅心情。

華仔回到「娘家」馬來西亞舉辦4場演唱會，首場見到當地歌迷的熱情，興奮直呼「沒話說」，更稱回到馬來西亞好似見到了很多家人，開心又親切。

劉德華本週在馬來西亞舉辦巡演。（台灣映藝提供）劉德華本週在馬來西亞舉辦巡演。（台灣映藝提供）

超過4年沒有跟馬來西亞的粉絲見面，華仔在大馬的4場門票，開售2小時旋即售罄，足見他的驚人魅力。

前晚首場，華仔笑問有多少觀眾看過他的演唱會，「我記得當時有人叫我靚仔華（帥哥），你們叫了40多年不悶嗎？」聽到滿場粉絲高喊不會，他爽快喊話：「那再叫多一次！」把他逗得好樂。

為了感謝大馬歌迷的支持，華仔特別選唱當地粉絲最愛的歌曲《世界第一等》，滿場歌迷嗨翻。

劉德華正在舉辦最新巡演，下週就要在台灣開唱。（台灣映藝提供）劉德華正在舉辦最新巡演，下週就要在台灣開唱。（台灣映藝提供）

馬來西亞導演彭順與老婆李心潔現身捧場，素顏的李心潔看來氣色頗佳，開心與歌迷打招呼。

華仔近期出演彭順執導的新戲《危機航線》，演唱會上不忘選唱電影宣傳曲《親愛的小孩》。

向來把粉絲視為家人的華仔，希望未來能有更多機會跟粉絲在演唱會碰面，他相隔11年再次登上小巨蛋開唱，同樣備受台灣歌迷的期待。

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