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台灣《夜校女生》迷倒韓國影帝 陳姸霏喜獲趙震雄祝福

韓國影帝趙震雄（左起）和陳姸霏、邱以太在釜山影展台灣之夜相見歡。（興揚電影提供）韓國影帝趙震雄（左起）和陳姸霏、邱以太在釜山影展台灣之夜相見歡。（興揚電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬新演員陳姸霏和項婕如在青春校園電影《夜校女生》分飾一女中日夜校的「小綠綠」，細膩演繹糾結少女心事，還一起喜歡上邱以太飾演的男校資優生，攜手共譜「登大人」的成長痛，先前在釜山影展世界首映，就連韓國影帝趙震雄都大力讚賞。

項婕如（左）和陳姸霏在《夜校女生》扮演一女中日夜校的「桌友」。（興揚電影提供）項婕如（左）和陳姸霏在《夜校女生》扮演一女中日夜校的「桌友」。（興揚電影提供）

導演莊景燊表示，韓國觀眾對電影中描繪的「升學壓力」特別有共感，陳姸霏映後QA時分享演出心情時感性落淚。片中迷倒兩位少女的邱以太，戲外因高帥外型被不少韓國女粉絲包圍要簽名拍照，人氣旺到海外。

陳姸霏透露釜山行印象最深刻的是在台灣之夜遇見韓國影帝趙震雄，對方竟然一眼認出她，還表示看了電影後很喜歡，主動握手祝福她和邱以太，讓她直呼：「太不可思議了！」《夜校女生》將於11月10日在金馬影展首映，預計2025年春節在台上映。

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