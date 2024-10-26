曹瑞原敲定吳慷仁明年返台演戲 鼓勵向外發展勸誡不要忘本

曹瑞原（左）和吳慷仁亦師亦友，私交深厚。

（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕導演曹瑞原和小薰、潘君侖等人昨出席A.I.圖文書《My island 愛人》改編影集記者會，其中曹瑞原和吳慷仁合作過戲劇《一把青》、《斯卡羅》，私交甚篤，近來吳慷仁簽約中國經紀公司，再拿金鐘戲王，引發不少討論。曹瑞原透露早已敲定吳慷仁演出明年開拍的台劇《時候》，也鼓勵他往外走，認為他是「代表台灣文化的力量」。

小薰（左起）、編劇江秉承、導演曹瑞原、陳曼青和潘君侖昨一起出席活動。（主導文創提供）

吳慷仁赴中發展前曾跟曹瑞原討論，他當時語重心長對吳慷仁說：「你就去，台灣有好的案子就要回來好好支持、拍攝，你的職業會走更廣。」他認為很多人到中國拍戲後就忘記台灣，因此勸誡吳慷仁不要忘本，「你是專業演員，哪邊有好的東西就往哪去，可是永遠不要忘記自己來自這片土地，讓人看到你身上流著台灣特質和血液。」

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有許多網友痛罵吳慷仁出走中國一事，曹瑞原不為他多辯解，僅淡然表示：「大家都用自己方式在愛這塊土地。」並以坂本龍一故事為例，提及過去有中國藝術片想找坂本龍一製作配樂，但因預算超支無法負擔，原本打算作罷，日方得知後主動出資製作，曹瑞原感嘆：「因為他們知道文化的力量。」認為演員走出台灣，是把台灣的力量擴散出去。

此外，楊謹華過去在《一把青》劇中飾演師娘，封后呼聲高卻仍和金鐘擦肩而過，今年第八度入圍金鐘終於獲獎，曹瑞原很替她開心，欣慰說：「她確實比別人走得更崎嶇，終究是等到了！」還現場模仿楊謹華拿獎時捧臉驚訝表情，非常俏皮。

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