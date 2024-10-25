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程予希砸近百萬辦展 3字曝孟耿如近況 李沐捧場笑虧斷桃花

程予希（左）指出右邊畫作的創作靈感就是愛犬，讓李沐看了很感動。（星星相藝提供）程予希（左）指出右邊畫作的創作靈感就是愛犬，讓李沐看了很感動。（星星相藝提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕程予希斥資近百萬再舉辦個人藝術展「Mirror Mirror」，合作新戲《如果我不曾見過太陽》的好友李沐昨到場支持。

程予希過往曾在閨密孟耿如畫室創作，現在她自己租工作室，也會找孟耿如來看展，至於對方有沒有給創作意見？她表示：「她認為創作是私人的事，很相信直覺畫法。」指出好友之間不會給對方的作品任何意見。

孟耿如因老公黃子佼醜聞波及，關閉所有社群媒體，低調神隱超過半年，被問到孟耿如的近況，程予希簡單表示「她很好」。

此外，程予希有許多創作靈感來自3歲的博美狗「Q醬」，也把工作的低潮畫進作品中，那有把愛情當作靈感之一？她說自己單身4年，個性慢熟，目前「開放追求中」，李沐則虧她：「如果買妳的畫回家，會不會斷桃花？」

談到演員跟畫家身分哪一個比較有挑戰？程予希不假思索回答：「演戲是角色的感情，但畫畫對我來說很赤裸，那就是最真實的我。」打趣稱被看透的感覺就像今天穿的透視裝一樣。

她也提到開展前每天失眠，擔心各種狀況，甚至親力親為包畫，「包到手拉傷！」而她作畫時常專心到忘記生理需求，「我一去畫室就會不吃不喝，即便6小時保持同樣的作畫姿勢也不累。」看得出很投入畫作。

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