周董超殺15萬門票5分鐘賣光 阿信A-Lin哀怨買不到

周杰倫再次展現天王氣勢，大巨蛋門票快速搶空。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫再次展現亞洲天王氣勢！「嘉年華」巡演門票昨中午12點開賣，4場15萬張門票短短5分鐘完售，推估票房收入超過6.57億台幣。誇張的是，有黃牛票一張炒到30萬元，呼籲歌迷千萬別購買。

根據周董所屬杰威爾提供資料，昨午開賣後，最高同時上線人數高達89萬人。對帳清票後，下午3點再釋票，又湧入近80萬人搶3千張票，「中獎率」僅0.3%，「搶票」已成為昨天台灣民眾的「全民運動」。

請繼續往下閱讀...

12月5至8日，周董將成為首位在大巨蛋舉辦專場演唱會的歌手，不只歌迷瘋狂搶票，就連五月天主唱阿信還有金曲歌后A-Lin也都沒搶到票，阿信發文：「如果你沒買到周董演唱會門票不要灰心...我也沒有。」A-Lin則說：「我也買不到啊！」喊話周董：「哥，可以再開多幾場嗎？」不過杰威爾昨已表明不會再加場。

不少網友哀號購票時系統一直出現轉圈圈畫面，約莫過了近20分鐘，看到拓元系統公告已全部完售，只能哀嘆心死。

拓元售票系統執行長邱光宗表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」就連重新釋票也出現有史以來的最高人數搶票。

由於民眾搶買周董演唱會情況太熱烈，不少黃牛態度更囂張，不但把票價拉到不合理的高價位，還一副不擔心賣不掉的態度，仍要提醒大家網路詐騙多，小心掉入陷阱。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法