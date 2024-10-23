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娛樂 最新消息

被曹佑寧扛上樓 遭莊凱勛暴打 尹馨入住蝴蝶大廈 吃足苦頭

曹佑寧（左起）、白潤音、尹馨、導演錢人豪、莊凱勛出席《鬼們之蝴蝶大廈》媒體試片，暢聊拍片花絮。（記者胡舜翔攝）曹佑寧（左起）、白潤音、尹馨、導演錢人豪、莊凱勛出席《鬼們之蝴蝶大廈》媒體試片，暢聊拍片花絮。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《鬼們之蝴蝶大廈》昨媒體試片，監製兼主演尹馨和曹佑寧、莊凱勛都有激烈「動作戲」，讓人看了怵目驚心；其中她被曹佑寧單手從一樓扛到三樓，又被莊凱勛瘋狂拉頭髮，堪稱吃足苦頭。

該片改編自台灣都市傳說，尹馨帶著小女孩入住「蝴蝶大廈」，遇上一連串恐怖事情；片中曹佑寧將尹馨扛著上樓，讓剛吃飽的尹馨吃不消，打趣稱「拍完都想把晚餐吐出來」，最後她在腹部塞毛巾，拍了6、7趟才順利完成。

曹佑寧飾演大廈代班管理員，對尹馨母女特別關照，後來「黑化」露出邪惡面貌；曹佑寧禮貌表示「尹馨不胖，只知道扛著她要走得更穩。」尹馨則誇獎曹佑寧，直說：「看到他未來成為超級好演員的樣子！」

飾演家暴男的莊凱勛透露，暴打尹馨的橋段，差點讓她破相失明，莊凱勛說：「真的差那幾公分，差點害影后失明。」不過尹馨說，「跟凱勛認識很久了，他很紳士，很保護我。」

白潤音拍攝電影時未滿15歲，今年終於能在銀幕欣賞電影，他在片中是有陰陽眼的孩子，打趣自爆「我是膽小鬼，不敢看鬼片，幸好看完劇本就沒特別害怕」，並稱知道有曹佑寧、尹馨、白靈加入劇組就很期待。《鬼們之蝴蝶大廈》11月1日在台上映。

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