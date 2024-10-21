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娛樂 最新消息

（人物專訪）《小雁》票房逆勢成長 林書宇以作品為傲

林書宇強調沒有因票房一蹶不振，還會繼續拍電影。（記者潘少棠攝）林書宇強調沒有因票房一蹶不振，還會繼續拍電影。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

名導林書宇的黑白電影《小雁與吳愛麗》在本月10日上映，奪下釜山影展評審團大獎「金智奭獎」，並獲金馬獎8項提名，夏于喬也入圍影后。夫妻倆近期卻在社群上感嘆首週票房不如預期，林書宇坦言感到沮喪、失望，更多的是疑惑；夫妻倆積極與觀眾互動，聽取建議並改進，果然慢慢傳出好口碑，第2週票房逆勢成長。

★自砍酬勞拍黑白片 票房受挫不被打倒

林書宇知道黑白電影不吃香，為表決心自砍酬勞到行情之下。他了解自己的電影不可能如商業片般熱賣，但擔憂《小雁》同類型電影是否能在台灣生存，「這種電影該怎麼走下去，我們的環境和觀眾無法養活這類電影，別的出口是什麼？」

2017年黃信堯執導的黑白片《大佛普拉斯》賣近3000萬，林書宇感謝黃信堯為台灣黑白電影開啟了可能，如今卻憂心忡忡，擔心《小雁》成為負面教材，怕電影只能用「數字」來評斷價值，得獎反而不重要。

林書宇（左一）與太太夏于喬（左三）合作《小雁與吳愛麗》，拍戲時是最好的工作夥伴，下戲後是彼此的最強後盾。（翻攝自林書宇臉書）林書宇（左一）與太太夏于喬（左三）合作《小雁與吳愛麗》，拍戲時是最好的工作夥伴，下戲後是彼此的最強後盾。（翻攝自林書宇臉書）

儘管有些受挫，不過林書宇強調從未質疑過自己走的路，對每部作品都引以為傲，因為每部電影都是他想做的東西，還能與妻子一起拍片，他自認非常幸運。

★讚夏于喬有更多面向 夫妻互為最強後盾 

林書宇大讚太太夏于喬有許多觀眾沒看到的面向，隨著經驗與年齡增長，夏于喬的演技只會更好。雖然過去在《型男大主廚》中的形象鮮明，但這「包袱」在電影中變成驚喜的轉換，「她如此不同的演出，顯然表現到位，驚艷金馬評審。」

夫妻檯面上積極宣傳，回到家就休息放空，林書宇也避免把負面能量傳給太太。他幽默的說：「她會罵我！有時候用罵的方式讓我清醒，像是唸我為何這麼負面，某程度上是種鼓勵。」夫妻倆互為最強後盾。

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