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許瑋甯連莊戲后 邱澤傳語音激動祝賀

賀軍翔（左起）、許瑋甯、柯震東、蔡健雅和林依晨昨出席慶功宴，開心《不夠善良的我們》拿到4項大獎。（記者王文麟攝）賀軍翔（左起）、許瑋甯、柯震東、蔡健雅和林依晨昨出席慶功宴，開心《不夠善良的我們》拿到4項大獎。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯靠夯劇《不夠善良的我們》連莊獲金鐘迷你劇戲后，昨和林依晨、賀軍翔、柯震東、蔡健雅以及導演徐譽庭出席慶功宴，透露老公邱澤傳了情緒激動的語音訊息祝賀，她嬌羞說：「他比我還為我開心！」她上台領獎時不斷摸肚子，有網友以為她懷孕，她立刻澄清：「是衣服太緊啦！」

其實許瑋甯和導演徐譽庭一直期待女主角獎開出「雙蛋黃」，許瑋甯說：「想跟依晨手牽手上台。」林依晨認為許瑋甯獲獎實至名歸，因她無論是對戲或是追劇時，都覺得許瑋甯演出很放鬆

林依晨提到老公得知她沒得獎，傳訊息打氣：「在我心中妳是永遠女主角，最棒的老婆和媽咪。」她29日將過42歲生日，一家三口計畫去露營放鬆。

而賀軍翔在《不夠善良》飾演中年男子，繳出人生代表作，可惜無緣獎項，徐譽庭還跟賀軍翔道歉：「戲分比重略少，沒得獎太遺憾。」這是賀軍翔出道21年首度參與金鐘，他初體驗的心得是「很可怕」，因為「入圍者五宮格」當下，攝影機直貼臉前，他驚呼：「本來很平靜，被現場氣氛搞得很緊張。」

首次入圍就敲鐘的柯震東認真研究金鐘獎座。（記者王文麟攝）首次入圍就敲鐘的柯震東認真研究金鐘獎座。（記者王文麟攝）

此外，柯震東首度入圍金鐘就拿獎，提到拍《不夠善良》前因拍攝《乩身》被無人機傷到臉，縫了30多針，還有許多酸民罵他「誇大傷勢」，讓他陷入低潮期，「只有導演看過我的傷，看著我怎麼走過來，並用最溫暖的態度跟誠心跟我說『你可以』。」讓他感動至今。

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