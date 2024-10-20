（金鐘59特別貢獻獎） 76歲梁修身不虛此行 繼續跑下去 黃柏雄遺孀喊話重視工安

76歲梁修身（左起）獲頒特別貢獻獎，由梁赫群、梁正群親自為父親引言。（攝影新聞組攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕76歲梁修身和攝影師黃柏雄獲本屆金鐘特別貢獻獎，梁修身在全場掌聲中站上舞台，直呼自己回顧過去不虛此行，「展望未來，我笑容滿面，最後我要謝謝家人一路陪伴，謝謝大家。」

梁赫群、梁正群親自為父親引言，梁赫群不改幽默的說：「父親創造了高光時刻，我們家的獎都是他在得。」也特別感謝爸爸對自己的貢獻，「以我頑強、挫折的外型，扶養我長大沒走歪，這就是最佳貢獻獎。」

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梁修身坦言剛開始演戲時一塌糊塗，遭前輩取外號「棒槌」，「他們越是說我棒槌，我越是學習請教。」最後一路熬到金鐘戲王，演而優則導，從沒離開這行業，「我願意貢獻所有經驗跟大家分享，我也希望一代比一代更精彩、更努力，能發光發亮。」

黃柏雄2年前不幸於工作中殉職，促使業界提高工安意識。（翻攝自臉書）黃柏雄妻子楊斯羽代領特別貢獻獎，喊話大家帶著黃柏雄的燦笑繼續拍下去。（攝影新聞組攝）

簡嫚書為已故黃柏雄引言，台上高呼：「雄爺，你的付出我們大家到看到了，我們永遠不會遺忘。」接著黃柏雄的妻子楊斯羽上台呼籲業界重視工安意識：「不要再默默承受，請勇敢說不，請集體說不。黃柏雄愛你們，請帶上他那最燦爛的笑容繼續拍下去。」

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