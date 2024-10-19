晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《金鐘表演》Energy搭Avantgardey 台日合作16蹲尬腿力

《金鐘表演》Energy搭Avantgardey 台日合作16蹲尬腿力Energy搭檔日本舞團Avantgardey，嗨跳16蹲大掀高潮。
（攝影新聞組攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕「Sandy」吳姍儒產後滿月復出，昨獨挑大梁主持綜藝金鐘獎頒獎典禮，身材雖看得出尚未恢復過往纖細模樣，台風卻沒退步，一如過往四平八穩，不愧是拿下3座金鐘主持人獎的老將。

吳姍儒產後滿月復出，獨挑大梁主持金鐘獎頒獎典禮。（攝影新聞組攝）吳姍儒產後滿月復出，獨挑大梁主持金鐘獎頒獎典禮。（攝影新聞組攝）

吳姍儒產後主持台風穩

Sandy說開場演出的鮮肉男團「Ozone」從選秀節目出來，自嘲：「我從月子中心請假出來。」並說自己剛生二寶，虧台下爸爸吳宗憲：「有人生了4個小孩，只有1個可以主持金鐘獎。」

而3段表演各有特色，最年輕的人氣男團「Ozone」和Monster競技啦啦隊搭檔又唱又跳，成員周子翔、黃文廷還挑戰特技成了「空中飛人」，看得出年輕體力好。

金曲台語歌王許富凱和饒舌歌手Marz23致敬天后張惠妹、伍佰，帶來2人經典歌曲《好膽你就來》、《樹枝孤鳥》，耳熟能詳的嗨歌掀起現場一波高潮，網友直誇2人合音太會唱，也有人讚美Marz23肺活量太強，認為他爸爸安迪在天上看表演肯定很欣慰。

此外，Energy搭檔來自日本大阪的舞蹈天團Avantgardey合作《二次西遊》、《放手》和《星期五晚上》，台日合作16蹲，舞蹈特色俐落動感，網友笑稱Avantgardey整齊劃一的動作宛如一群鬼娃娃，成為昨晚典禮表演最吸睛的畫面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中