《金鐘表演》Energy搭Avantgardey 台日合作16蹲尬腿力

Energy搭檔日本舞團Avantgardey，嗨跳16蹲大掀高潮。

（攝影新聞組攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕「Sandy」吳姍儒產後滿月復出，昨獨挑大梁主持綜藝金鐘獎頒獎典禮，身材雖看得出尚未恢復過往纖細模樣，台風卻沒退步，一如過往四平八穩，不愧是拿下3座金鐘主持人獎的老將。

吳姍儒產後滿月復出，獨挑大梁主持金鐘獎頒獎典禮。（攝影新聞組攝）

吳姍儒產後主持台風穩

Sandy說開場演出的鮮肉男團「Ozone」從選秀節目出來，自嘲：「我從月子中心請假出來。」並說自己剛生二寶，虧台下爸爸吳宗憲：「有人生了4個小孩，只有1個可以主持金鐘獎。」

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而3段表演各有特色，最年輕的人氣男團「Ozone」和Monster競技啦啦隊搭檔又唱又跳，成員周子翔、黃文廷還挑戰特技成了「空中飛人」，看得出年輕體力好。

金曲台語歌王許富凱和饒舌歌手Marz23致敬天后張惠妹、伍佰，帶來2人經典歌曲《好膽你就來》、《樹枝孤鳥》，耳熟能詳的嗨歌掀起現場一波高潮，網友直誇2人合音太會唱，也有人讚美Marz23肺活量太強，認為他爸爸安迪在天上看表演肯定很欣慰。

此外，Energy搭檔來自日本大阪的舞蹈天團Avantgardey合作《二次西遊》、《放手》和《星期五晚上》，台日合作16蹲，舞蹈特色俐落動感，網友笑稱Avantgardey整齊劃一的動作宛如一群鬼娃娃，成為昨晚典禮表演最吸睛的畫面。

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